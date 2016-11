Alter der Hausärzte macht Sorgen

Auf dem Land ist die Nachbesetzung von Praxen schon lange ein Problem. Doch auch Patienten in Penig fürchten einen Notstand, wenn Mediziner in Rente gehen.

Von Rita Türpe

erschienen am 26.11.2016



Penig. Die Stadt Penig ist mit Hausärzten gut versorgt. Patienten haben die Wahl zwischen fünf niedergelassenen Ärzten in der Stadt. Hinzu kommen eine Kinderärztin sowie zwei Mediziner des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) Mittweida am Standort Langenleuba-Oberhain. Die knapp 9000 Einwohner der Stadt leben nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS) in einem Bereich, in dem der Versorgungsgrad reichlich 100 Prozent beträgt.

Das Alter der Hausärzte liegt laut KVS sogar geringfügig unter dem Durchschnitt. Der beträgt sachsenweit 52,9 Jahre. "Die Patienten erleben, dass ihre Ärzte auf die 60 zusteuern oder dieses Alter überschritten haben. Und sie haben bemerkt, dass in der Kleinstadt Nachwuchs für diesen Beruf fehlt", sagt der Allgemeinmediziner Ulrich Göhler. Die Sorgen, die jüngst mehrere Teilnehmer einer nicht repräsentativen Umfrage der "Freien Presse" geäußert hatten, sind aus Sicht des knapp unter 60-Jährigen berechtigt.

Zum Hausarzt muss man seiner Ansicht nach geboren sein. Medizinstudenten wollten heute aber lieber Chirurg werden. Frauen suchten oft Anstellungen in Teilzeit, eine Praxis mit ihren Fixkosten für Miete und Personal wolle generell nicht jeder. Die Auswahl der Studienanfänger nach dem Notendurchschnitt und eine Ausbildungszeit für Fachärzte von mindestens zehn Jahren wirken sich im Hausarzt-Bereich seiner Meinung nach ebenfalls nachteilig aus.

Die Hausärztin Ursula Lorenz weiß von ihren Kollegen in Penig, dass "sich keiner mit dem Gedanken ans Aufhören trägt". Sie ist die Älteste in der Runde und gibt an, sich mit der Suche nach einem Nachfolger noch nicht befasst zu haben. "Dass biologische Alter ist nicht entscheidend", sagt sie. Ihr bereite der Beruf Freude, und sie werde, solange es ihr gut gehe, für die Patienten da sein. 1965 hat Lorenz, die sich damals in der Ausbildung befand, ihre Arbeit in Penig begonnen. Seit 1991 ist die promovierte Ärztin und Medizinalrätin in der eigenen Praxis tätig.

Matthias Drechsel hat ebenfalls promoviert und ist seit vielen Jahren Hausarzt in Penig. Auch er ist zufrieden, die Praxis läuft, seine Patienten brauchen ihn, und er arbeitet weiter, obwohl er das als Rentner nicht müsste. Über die Nachfolge hat er sich aber Gedanken gemacht. "Junge Leute haben andere Wünsche an das Leben als wir", so sein Fazit. Sie ziehe es in Großstädte, in denen es leichter sei, spontan am Abend etwas zu unternehmen.

Wenn junge Leute hospitierten, erlebten sie auch die Schattenseiten des Berufes, sagt die praktische Ärztin Heidemaria Schinke. Etwa dass der Arzt dafür bestraft werde, wenn er jedem die Medikamente verordne, für die er den Bedarf sieht. "Ich habe sicher schon 10.000 Euro eingebüßt, weil mir deshalb Geld vom Honorar abgezogen wurde", berichtet die 62-Jährige. Berufsanfänger schrecke zudem die Angst vor Schadenersatzansprüchen bei Fehlern.

Patienten in Penig müssen nach Ansicht der promovierten Medizinerin in den nächsten Jahren jedoch nicht um ihre Versorgung bangen. Auch sie habe nicht vor, pünktlich mit Erreichen des Rentenalters aus dem Beruf auszuscheiden, so Schinke. Wie sich die Situation längerfristig entwickelt, liegt aus Sicht der Peniger Hausärzte auch an der Politik und an Weiterbildungs-Verbündeten. Die KVS etwa ermögliche es seit drei Jahren einigen Studenten, die hier nur mit langen Wartezeiten oder nie in ein Medizinstudium kämen, an einer ungarischen Universität zu studieren, sagt Göhler. Dafür verpflichteten sich die Absolventen, mindestens fünf Jahre in ländlichen Regionen Sachsens zu arbeiten. Die Sächsische Gesellschaft für Allgemeinmedizin fördert laut Sprecherin Anne Hensel die Weiterbildung zum Facharzt. Die KVS setzt zudem laut Sprecher Ingo Mohn auf Information und Beratung, um Ärzte generell für eine Niederlassung in Sachsen zu gewinnen. Aktuell ist Thoralf Schneider am MVZ der Jüngste in der hausärztlichen Versorgung in Penig. Der Arzt für Innere Medizin und Geriatrie ist laut MVZ-Sprecherin Jana Weißflog Mitte 40.