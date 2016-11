Altpeniger Kirche: Marodes Dach soll saniert werden

Die Arbeiten sind nötig, aber teuer. Und so ist die Pfarrgemeinde auch auf die finanzielle Hilfe der Stadt angewiesen. Da es sich um eines der ältesten Gebäude des Ortes handelt, gibt diese aber gern.

Von Alexander Christoph

erschienen am 15.11.2016



Penig. "Altpenig ist der älteste Stadtteil und die Kirche eines der ältesten Gebäude unserer Stadt. Wir sollten das Vorhaben daher unterstützen." Mit diesen deutlichen Worten hat Bürgermeister Thomas Eulenberger (CDU) jetzt im Stadtrat für eine Finanzspritze an die Pfarrgemeinde Heilig Kreuz in Wechselburg geworben, damit diese den Dachstuhl der Sankt-Aegidius-Kirche herrichten lassen kann.

Bereits seit geraumer Zeit sind Handwerker vor Ort. "Auf der Nordseite sind die Balken ausgetauscht worden, nun geht es an der Südseite weiter", erläuterte gestern Peter Mlynek, der als Vertreter der Pfarrgemeinde ein Augenmerk auf die Sanierungsarbeiten wirft. Denn Eile war geboten. Das unterstrich auch Eulenberger, der von einem "einsturzgefährdeten Dach" sprach. Deshalb wird nun morsches Gebälk ersetzt. "Teilweise war der Holzwurm drin", verdeutlichte der Peniger Mlynek. Im Zuge der Maßnahme werden unter anderem auch Balkenköpfe und Sparrenfüße erneuert. Außerdem wird Holzschutzmittel aufgetragen. Alte Dachrinnen verschwinden und neue werden montiert. Auch ein Maler wird kleinere Arbeiten an der Schalung ausführen. Insgesamt laufen Kosten in Höhe von mehr als 150.000 Euro auf.

Eine Summe, welche die Pfarrgemeinde keinesfalls alleine stemmen kann. "Pater Ansgar ist im Vorfeld der Maßnahme an uns mit der Bitte herangetreten, das Projekt zu unterstützen", so Eulenberger weiter. Ein Zuschuss seitens der Stadt in Höhe von 30.000 Euro wurde in Aussicht gestellt. Die Stadträte stimmten der Finanzspritze jetzt zu. Als weitere Geldgeber sind der Landkreis Mittelsachsen mit der Denkmalförderung, das Bonifatiuswerk und das Bistum Dresden-Meißen mit im Boot. Auch die Pfarrei selbst beteiligt sich mit 15.000 Euro an der Investition.