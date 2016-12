Anwohner der Schillerhöhe kämpfen um Nahversorger

Kurze Wege zum Einkauf in einem Markt an der Waldstraße sind seit dieser Woche Geschichte. Denn der Discounter ist in Geringswalde umgezogen. Nun ringen vor allem Ältere um eine Lösung.

Von Marion Gründler

erschienen am 23.12.2016



Geringswalde. Helga Noack, seit vielen Jahren in der Siedlung an der Schillerhöhe zuhause, ist verzweifelt. "Hier leben so viele alte Menschen, die den Weg bis zum alten Einkaufsmarkt gerade so geschafft haben. Aber an der Rochlitzer Straße im neuen Netto einzukaufen geht vielen über ihre Kräfte", sagt die Geringswalderin. Den Weg mit dem Auto zurückzulegen hält für sie für keine gute Alternative. Denn immer weniger wagten sich hinter das Lenkrad. Ihr Eindruck: Die Anzahl der Frauen und Männer, die mit Rollator unterwegs sind, nimmt zu.

Bei derlei Aussagen verwundert es nicht, wenn sich die Freude über die Eröffnung der neuen Filiale des Lebensmitteldiscounters zumindest in dieser Siedlung mehr als in Grenzen hält. Schließlich gingen in dem Gebäude, das unterhalb des Wohngebiets liegt, zeitgleich die Lichter aus. Nach Einschätzung von Werner Stephan, der für die Linken im Stadtrat sitzt, sind viele Leute betroffen. Er spricht von fast 800 Anwohnern, "deren Altersdurchschnitt sich zwischen 70 und 80 Jahren bewegt".

Dass das Thema die Anwohner bewegt, ließ sich zur jüngsten Stadtratssitzung verfolgen. Dort appellierte Dieter Günther an die Stadt, Aktivitäten der Siedlungsbewohner zu unterstützen, falls sich eine Möglichkeit ergeben sollte, den verwaisten Markt wieder zu beleben. "Ich habe einige Händler angesprochen, und die wollen zumindest darüber nachdenken, ob der Standort infrage kommen könnte", sagte Günther.

Auch eine andere Lösung, die Nahversorgung zu verbessern, wurde im Ratssaal diskutiert - der Einsatz von mobilen Bäckern. Das könnte sich der Chef der Rochlitzer Bäckerei Stölzel durchaus vorstellen. "Wir verfügen über einen Verkaufswagen, der regelmäßig rund um Rochlitz unterwegs ist. Geringswalde, das wir vor Jahren schon beliefert hatten, wieder mit einzugliedern, wäre immerhin eine Option", erklärt Karsten Stölzel auf Anfrage. Dennoch gibt er zu bedenken, dass vorab eine Bedarfs- wie Standortanalyse erstellt werden müsse.

Indes wäre es den Siedlungsbewohnern wesentlich lieber, wenn sich mehrere Anbieter die leerstehende Marktfläche teilen würden, um das Sortiment breiter zu fächern. Das Thema treibt Günther um, und so hatte der Senior bereits in Crossen bei der Bäckerei Alfred Kreyßig angefragt, die in der Stadt eine Filiale betreibt. Chefin Martina Kreyßig will sich 2017 mit der Thematik befassen. "So einfach ist das nicht", sagt sie. "Das Personal müsste aufgestockt, Partner müssten gefunden werden, die den Standort mit betreiben, damit sich die Kosten in Grenzen halten."

Für Kristina Möbius sind die Debatten um die Wiederbelebung des alten Markts nichts Neues. Sie sei bereits mehrfach von Anwohnern der Schillerhöhe angesprochen worden. Doch für die einstige Schlecker-Frau kommt ein Standortwechsel ihrer Drogerie vom Geringswalder Markt an die Waldstraße nicht in Betracht. Der jetzige Laden sei für ihr Sortiment völlig ausreichend.

Fest steht aktuell nur: Was aus dem bisherigen Markt wird, ist weiter ungewiss. Zwar verwies Eigentümer Richard Schwarzfischer gegenüber der "Freien Presse" vor einigen Tagen auf Verhandlungen mit einem Interessenten. Gleichwohl beurteilte der Chef des gleichnamigen oberpfälzischen Auktionshauses die Aussichten derzeit als eher schlecht.