Auch an Feiertagen für die Patienten da

Wenn sich andere zu Weihnachten morgens noch einmal genüsslich im Bett umdrehen, sind Katja Alexandrowitz und ihre Kolleginnen längst auf Achse. Ihr Dienst am Menschen kennt keine Pause.

Von Marion Gründler

erschienen am 27.12.2016



Geringswalde. Die Geringswalder Kirchturmuhr hat noch nicht einmal sechs geschlagen. Der Morgen des ersten Weihnachtstages ist frostig, stockdunkel und ungemütlich. Gut, wer da zu Hause bleiben und einen Feiertag genießen kann.

Katja Alexandrowitz reibt sich den Schlaf aus den Augen. Ihr steckt noch der Dienst vom Heiligen Abend in den Knochen. Freilich einer, von dem sie sagt, dass er sich in Grenzen gehalten habe.

Kurz vor sechs Uhr macht die Altenpflegerin ihren knallroten Stadtflitzer mit der markanten grauen Maus auf der Karosserie startklar. Ziel ist die Geringswalder Niederlassung des mobilen Pflegedienstes "Elias" an der Ebertstraße. Mit geübtem Griff schnappt sie sich die Unterlagen für ihre Runde. An diesem Morgen erwarten sie 17 Patienten.

Die Sonne ist längst noch nicht am Aufgehen, als die 36-Jährige das erste Mal an der Geringswalder Schillerhöhe Halt macht. Der Dienst ist dort schnell getan. Mit eigener Kraft kommt der ältere Mann nicht in seine Kompressionsstrümpfe, die der Arzt verordnet hat. Sonst ist der Geringswalder noch recht rüstig.

Katja Alexandrowitz gibt wieder Gas. Die zweite Visite in Holzhausen dauert länger. Die Pflegerin hilft der Frau beim Aufstehen, Waschen und Anziehen. Dann ist die Zubereitung des Frühstücks dran. Zusätzlich stehen die Kontrolle des Blutzuckers sowie die Insulingabe auf dem Ablaufplan. Alles wird akribisch dokumentiert. Und schon wird es wieder Zeit für die nächste Station. "Viele meiner Patienten haben zwar Angehörige entweder im eigenen Haus oder ganz in ihrer Nähe. Sie warten trotzdem sehnsüchtig auf mich", sagt die Altenpflegerin mit verstohlenem Blick auf die Uhr. Ist zwischendurch doch etwas Zeit, erfährt Schwester Katja das Neueste von Kindern und Enkeln oder was ihre Patienten sonst so bewegt. "Nicht selten schüttet man mir das Herz aus." Dieser Aspekt ist der Pflegerin sattsam vertraut. Ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen und Kenntnis der menschlichen Psyche werden von ihr auch bei Einsätzen der Notfallseelsorge der Diakonie Rochlitz verlangt.

Inzwischen ist es draußen hell. Schwester Katja muss weiter nach Schweikershain. Dort wird sie von zwei Schwestern erwartet. Auch hier plant sie etwas mehr als die übliche Behandlungszeit ein. "Die beiden Frauen erzählen oft von früher, waren wie ich mit der Pflege von Menschen betraut. Da plauscht man schon mal gern", gesteht Katja Alexandrowitz.

Weiter geht's in Schweikershain zur nächsten Station. Die Altenpflegerin freut sich auf die betagte Patientin. "Das ist eine ganz liebe Frau." Und von ihr komme schon mal die schüchterne Frage: "Darf ich Sie mal drücken?" Schwester Katja mag die Zeit um Advent und Weihnachten. Alles sei so schön geschmückt und stimmungsvoll. Eine Ausnahmezeit eben. Und sie habe ohnehin Glück mit ihrer Tour. Verbitterung sei den meisten ihrer Patienten fremd, Einsamkeit kein Thema.

Es wird Mittag, bis Schwester Katja alle Visiten erledigt hat. Erst dann kann sie sich etwas Ruhe gönnen. Und das tut sie auch. Denn nicht selten klingelt an Festtagen abends oder in den frühen Nachtstunden das Telefon. Die Leitstelle des Rettungsdienstes fordert ihre Hilfe als Notfallseelsorgerin an. Ihrer Familie ist die Szenerie an Feiertagen seit vielen Jahren vertraut. Die Söhne, acht und zehn Jahre alt, wissen, dass die Bescherung am Heiligen Abend deswegen nicht ausfällt. Und Katja Alexandrowitz bekennt: "Ich habe schon immer gern mit Menschen gearbeitet. Und hätte ich noch einmal die Wahl, würde ich wieder in diesen Beruf einsteigen."