August auf der Wies'n: Sachsens FÃ¼rsten reiten aufs Oktoberfest

August auf der Wies'n: Sachsens Fürsten reiten aufs Oktoberfest

Für den Rochlitzer Verein ist die Teilnahme am Münchener Trachtenumzug auf dem Oktoberfest eine Sensation: Ein Mitglied aus dem Vorstand hat die Beteiligung in einer Geheimaktion eingefädelt.

Von Roberto Jurkschat

erschienen am 09.09.2016



Rochlitz. Für die Mitglieder des Fürstenzugs kam die Zusage für die Teilnahme aus heiterem Himmel. Nur einer wartete gespannt auf einen Anruf mit der Vorwahl 089 aus München: Günther Kirsten aus dem Vereinsvorstand, der die Bewerbung für die Fürsten unbemerkt verfasst und beim Münchener Festring eingereicht hatte. "Ein Bekannter aus dem Münchener Verein hat mir einen Kontakt für unsere Bewerbung genannt", sagt Kirsten. Darauf habe er die Bewerbung kurzerhand allein geschrieben und die Zusage zur Freude der Anwesenden auf der nächsten Sitzung des Vereins verkündet.

Am 18. September wird der Lebendige Fürstenzug aus Rochlitz erstmals durch München reiten. Das Planungskomitee vom Münchener Festring hat aus einer langen Liste internationaler Bewerber 60 Gruppen ausgewählt: Kutschen, Kapellen, Reiter und Läufer bilden auf der Veranstaltung einen kilometerlangen Zug durch die Münchener Innenstadt. "Allein von der Zahl der Bewerber hätten mehrere Züge veranstaltet können", sagt Karl-Heinz Knoll, Vereinsvorsitzender des Festrings.

Trotz des großen Andrangs war der Lebendige Fürstenzug mit seiner ersten Bewerbung für diese Veranstaltung auf Anhieb erfolgreich. "Für unsere Mitglieder ist es etwas Besonderes, das Land Sachsen und seine Geschichte in München vertreten zu dürfen", sagt die Vereinsvorsitzende Anne Hofmann. Darüber hinaus ist aus Sachsen noch der Doppelstock Pferde-Omnibus von 1890 aus Nossen vertreten.

Laut einer Sprecherin des Münchener Planungskomitees war die Teilnahme der sächsischen Fürsten allerdings ein klarer Fall. Schließlich handle es sich um einen "großartigen Verein", den man in München "mit offenen Armen empfangen" werde. Bei der Auswahl der Teilnehmer komme es auf die richtige Mischung aus Kapellen, Läufern und Wagen an. Überzeugt hätten das Komitee neben den prächtigen Kostümen des Fürstenzuges auch der Vereinsgedanke, historische Figuren des Freistaats zum Leben zu erwecken.

Vorab sind Vereinsgründer Andreas Lorenz vom Reiterhof in Seelitz und Günther Kirsten sozusagen als Sachverständige nach München gereist, um die Route des Trachtenzuges auf Pferdetauglichkeit und Möglichkeiten für die Unterbringung der Tiere zu prüfen. "Man muss mit so einem Konvoi ja wissen, wohin die Reise geht", sagt Lorenz.

Am 18. September geht es für ihn und Günther Kirsten wieder gen Süden: 26 Reiter, 26 Pferde und 26 Läufer des Fürstenzuges brechen um Mitternacht in Bussen und Autos nach Bayern auf. "Die Reise ist eine logistische Herausforderung", sagt Kirsten. Der Verein hat einen Laster gemietet, in dem 17 Pferde Platz finden, die übrigen Tiere sollen in weiteren kleineren Anhängern mitgenommen werden.

Nach nächtlicher Fahrt trifft der Fürstenzug in den Morgenstunden in München ein. Drei Stunden bleiben den Vereinsleuten, um Pferde und Kostüme vorzubereiten. "Für die Unterbringung vor Ort stellt uns ein großer Viehhof in der Nähe einen Stall zu Verfügung", so Kirsten.

Um 10 Uhr beginnt mit dem sieben Kilometer langen Zug auf die Wies'n ein bayerisches Großereignis. Die Bilanz aus dem vergangenen Jahr: 9000 Zugteilnehmer, 200.000 Zuschauer allein in der Innenstadt, 1,4 Millionen vor den Fernsehgeräten. Der Trachten- und Schützenzug wird weltweit auf 60 Fernsehkanälen übertragen. Am Ziel gehen die Rochlitzer zur Stippvisite ins Löwenbräu-Zelt - nach eineinhalb Stunden tritt der Konvoi am Nachmittag seine Heimreise an.

In diesem Jahr erwarten die Organisatoren ein ebenso großes Interesse, wie in 2015 - obwohl der Terroranschlag von München manchem ein mulmiges Gefühl bereiten dürfte. Karl-Heinz Knoll, der Festring-Vorsitzende, hat seine eigene Haltung so formuliert: "Wenn wir den Befürchtungen nachgeben, wird es unmöglich sein, größere, öffentliche Veranstaltungen durchzuführen." Er sei jedoch überzeugt, dass Polizei und Stadtverwaltung alles Menschenmögliche tun würden, um die Veranstaltung zu sichern.

Auch beim Lebendigen Fürstenzug überwiege die Vorfreude, sagt Günther Kirsten. "Die sächsischen Fürsten gehören nicht zu denjenigen, die sich von solchen Ereignissen schrecken lassen."

Der Fürstenzug sucht Sponsoren für die Reise, die aus der Kasse des Vereins bezahlt wird. Möglichkeiten der Unterstützung können telefonisch unter 0176 80053820 oder per E-Mail an info@fuerstenzugdresden.de abgestimmt werden.