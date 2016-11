Aus Heizhausruine wird "Amtmannsforst"

Im Zeitraum von sechs Jahren sind in Lunzenau acht leere Gebäudekomplexe abgerissen und die gewonnenen Flächen zu einem Großteil der Natur zurückgegeben worden. Das haben gestern zwei Landesminister gewürdigt.

Von Babette Philipp

erschienen am 08.11.2016



Lunzenau. An der Stelle, wo im Frühjahr noch die Ruine des Heizhauses der ehemaligen Rochsburger Papierfabrik, Nebengebäude und ein 80 Meter hoher Schornstein die Natur verschandelten, ist jetzt auf einer Fläche von fast sechs Hektar der Stadtwald "Zum Amtmannsforst" in Berthelsdorf im Entstehen. Mit dem Abriss der Heizhausruine ist die letzte Industriebrache Lunzenaus Geschichte. Beginnend im Jahr 2010 mit dem Texturseidewerk am Ortseingang der Stadt sind bis heute acht Ruinen ehemaliger Industriebetriebe beseitigt und die entstandenen Flächen zu einem Großteil der Natur zurückgegeben worden.

Das wussten gestern Sachsens Innenminister Markus Ulbig und Umweltminister Thomas Schmidt (beide CDU) zu würdigen. "Lunzenau ist mit der neu geschaffenen Grünfläche nicht nur eine hässliche Indus-trieruine los", sagte Umweltminister Schmidt. Werden Brachflächen so aufgewertet, und darin ließ der Landespolitiker keinerlei Zweifel, verbessert sich zudem das Wohnumfeld. Die Ruinen hätten keine andere Nutzung zugelassen. Deshalb sei es vernünftig und konsequent gewesen, sie abzureißen und der Natur Fläche zurückzugeben, ergänzte Innenminister Ulbig. "So macht man es", sagte er an Bürgermeister Ronny Hofmann (CDU) gewandt.

Dieser wiederum betonte, dass das Unterfangen ohne die Fördermittel über das Brachenrevitalisierungsprogramm des Freistaates nicht zu stemmen gewesen wäre - und nannte Zahlen: Im Projektzeitraum von 2010 bis 2016, in dem die acht Brachen abgerissen wurden, beliefen sich die Gesamtausgaben auf rund 2,5 Millionen Euro. Annähernd 2,3 Millionen Euro flossen als Fördermittel. Der Eigenanteil der Stadt lag bei knapp 273.000 Euro. Insgesamt wurden 10,68 Hektar Fläche saniert, davon 3,1 Hektar dauerhaft entsiegelt. "Diese Maßnahmen haben das Stadtbild von Lunzenau erheblich aufgewertet. Für die Bürger der Stadt und der Ortsteile hat sich das Lebensumfeld und damit die Lebensqualität verbessert", erklärte Hofmann. So seien zahlreiche grüne Oasen und auch mehr als 50Parkplätze entstanden.

Wie seit Anfang an üblich, erinnert auch jetzt eine Tafel, gestaltet von der Lunzenauer Designerin Isabel Theumer, an das, was an dieser Stelle stand. "Wenn man sich die Orte ehemaliger Brachen mit ihrem vielen Grün heute ansieht, kann man sich nicht mehr vorstellen, wie es dort noch vor wenigen Jahren ausgesehen hat. Die Tafeln sollen das verdeutlichen", so Hofmann.