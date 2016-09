Ausschreibung "Digitale Stadt": Rochlitz plant die Super-App

Die Kommune nimmt erstmals am Ideenwettbewerb "Ab in die Mitte!" teil. Ein Handy-Programm soll Bürgern helfen, ihr Leben in der Stadt zu organisieren - vom Einkauf über den Pflegedienst bis hin zur Müllabfuhr.

Von Roberto Jurkschat

erschienen am 14.09.2016



Rochlitz. Für den Ideenwettbewerb "Ab in die Mitte! Die Cityoffensive in Sachsen" tüfteln drei Programmierer des Rochlitzer Marketingbüros NrEins AG an einem Handy-Programm, das etliche Bedürfnisse von Bürgern, Geschäften und Vereinen in Rochlitz erfüllen soll.

Der Wettbewerb steht in diesem Jahr unter dem Motto "Die Stadt sind Wir - Gemeinsam aktiv", einen Sonderpreis gibt es in der Kategorie "Digitale Stadt". 10.000 Euro gewinnt jene Kommune, deren Idee das Stadtleben nach Auffassung der Jury vernetzt und verbessert. Rochlitz ist eine von 29 Kommunen, die ihre Ideen eingereicht haben.

Auch wenn die Stadt offiziell als Teilnehmer auf der Liste steht, kommt das Konzept für die Bewerbung von der NrEins AG, wie Bauamtsleiter Alexander Schramm sagt. Er hat die Rochlitzer Bewerbung in Absprache mit dem Internet-Dienstleister organisiert. Die Idee: Die Rochlitz-App, die vor zwei Jahren entwickelt wurde, soll zu einem Sozialen Netzwerk ausgebaut und um etliche neue Funktionen ergänzt werden: Bürger, Stadt und Unternehmen sollen die Plattform nutzen, um miteinander zu diskutieren, über Entscheidungen aus dem Rathaus oder Veranstaltungen. Die Inhalte stellen die Nutzer dabei selbst zur Verfügung - unangemessene Beiträge sollen einfach gemeldet werden können. "Wenn das nicht funktioniert, müssen wir eine Kontrolle davor schalten", erklärt Hofmann. In der Anfangsphase habe die NrEins AG geplant, Blogbeiträge und Nachrichtentexte selbst zu produzieren.

Unternehmen zahlen einen Beitrag für die Registrierung und können dann für ihre Produkte werben, privaten Nutzern steht die Anwendung kostenlos zur Verfügung. Die Rochlitz-App soll eine ÖPNV-Auskunft enthalten, die Wohnungssuche erleichtern, Stellenmarkt und Portal für Mitfahrgelegenheiten werden, den Einsatz von Pflegediensten organisieren und ein Signal geben, wenn die Müllabfuhr kommt. Vereine sollen künftig für ihre Veranstaltungen werben können. Eine App, die die ganze Stadt beleben soll?

"Wir sollten vorsichtig sein mit hohen Erwartungen", betont Bauamtsleiter Schramm. "Die App kann durchaus etwas dazu beitragen, Rochlitz mit mehr Leben zu füllen, wenn viele sie nutzen. Aber das ist auch die Voraussetzung für den Erfolg."

Gegenwärtig sind 94 Unternehmen aus dem Stadtgebiet bei der Rochlitz-App registriert, rund 1000-mal wurde die Anwendung bislang heruntergeladen, wie Anne Hofmann berichtet. "Wir wollen noch mehr Geschäfte, Vereine und Bürger in Rochlitz ins Boot holen", sagt die Projektkoordinatorin.

Bald finden in Rochlitz Infoabende statt, in denen Bürgern die Idee vorgestellt wird. Wann die neue Anwendung fertig ist, steht noch nicht fest. Allerdings sei der Ausbau der Rochlitz-App in mehreren Updates geplant, erste Neuerungen, darunter ein größeres Nachrichtenangebot, steckten bereits in der aktuellen Version.

Neben Rochlitz nehmen aus Mittelsachsen auch Mittweida und Oederan am Wettbewerb "Ab in die Mitte!" teil, der von öffentlicher und privater Seite ausgerichtet wird. Im November kürt die Jury in Leipzig die Gewinner. Die Rochlitz-App soll aber ohnehin weiterentwickelt werden. Auch wenn es für das Konzept beim Wettbewerb am Ende keine Siegprämie geben sollte.