B 107 bei Rochlitz nach Unfall mehrere Stunden dicht

08.11.2016

freiepresse.de

Rochlitz

Stromausfall - Nässe sorgte für Kurzschluss im Trafo

Rochlitz. Die Ursache für den knapp dreistündigen Stromausfall am Samstag in Rochlitz war ein Defekt in der Trafostation am früheren Rochlitzer Bahnhof. Laut einer ... weiterlesen