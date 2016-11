Bagger sind zwei Wochen am Zug

erschienen am 02.11.2016



Erst wurde entrümpelt, jetzt folgt der Abriss: Noch etwa zwei Wochen hat der Bagger an der Ecke Chemnitzer/Reitzenhainer Straße in Penig das Sagen. Die drei alten Wohnhäuser im Kreuzungsbereich weichen, damit der Abzweig übersichtlicher gestaltet werden kann. Parallel dazu laufen Sicherungsarbeiten am Giebel eines Nachbarhauses, damit dessen Fassade nicht einstürzt. Aus den Gebäuden wurden bereits Möbel, Matratzen und Unrat beräumt. Voraussichtlich ab Mitte November beginnt der Tiefbau. Laut Penigs Bauamtschefin Cornelia Quaas wird das Grundstück Chemnitzer Straße 43 wieder voll erschlossen - Stromanschluss und Versorgungsleitungen sind nötig, da dass Areal verkauft und neu bebaut werden könnte. Der Ausbau der Chemnitzer Straße zwischen Schulgasse und Schinkelstraße dauert bis Ende 2017 an. Die Piste ist gesperrt. Weiträumige Umleitungen sind ausgeschildert. (scf)