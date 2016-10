Bauarbeiten auf der Leipziger StraÃŸe in Rochlitz

Bauarbeiten auf der Leipziger Straße in Rochlitz

erschienen am 13.10.2016



Rochlitz. Eine Rochlitzer Hauptverkehrsader wird für mindestens vier Wochen halbseitig gesperrt. Die im August unterbrochenen Arbeiten an Gasleitungen in der Leipziger Straße werden Montag wieder aufgenommen. Die Trasse bleibt zwischen der Kreuzung "Am Anfang" und dem Abzweig "Am Regenbogen" mindestens bis 11. November nur stadteinwärts befahrbar. Stadtauswärts geht es über die Bahnhofstraße. Laut Stadt ist es denkbar, dass sich die Arbeiten sogar bis Ende November hinziehen. Solange ist die Leipziger Straße aus der Innenstand heraus nur bis Abzweig "Am Regenbogen" beidseitig befahrbar.

Die Arbeiten waren im Sommer unterbrochen worden, um ein Verkehrschaos in Rochlitz zu verhindern. Denn aufgrund einer kaputten Fernwärmeleitung in der Bahnhofstraße, musste diese im Bereich der der Kreuzung zur Poststraße gesperrt werden. (scf)