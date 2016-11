Begeisterung für neuen Kita-Anbau

In Döhlen haben die Kinder beste Bedingungen. Davon konnten sich die Gäste bei einem Tag der offenen Tür überzeugen.

Von Babette Philipp

erschienen am 07.11.2016



Döhlen. Riesenandrang herrschte am Samstagnachmittag im evangelischen Kindergarten "Apfelbaum" im Seelitzer Ortsteil Döhlen. Dort wurde mit einem Tag der offenen Tür der neue Anbau offiziell übergeben. Damit ist das größte Projekt der Gemeinde Seelitz nach einem Jahr Bauzeit abgeschlossen. Kostenpunkt: rund 356.000 Euro. Es wurden 14 neue Krippen- und sieben weitere Kindergartenplätze geschaffen. Damit hat die Einrichtung nun eine Kapazität von 22 Krippen- und 44 Kindergartenplätzen. Für den Neubau erhält die Gemeinde Fördermittel von Freistaat und vom Bund in Höhe von rund 161.000 Euro.

"Der Anbau ist eine gelungene Sache, die Kinder haben sich schon sehr gut eingelebt. Die schönen Räume lassen die Strapazen der Bauarbeiten schnell vergessen", sagte Leiterin Susann Steinbach-Gruttke. Begeistert zeigte sich Besucher Rainer Fischer aus Wechselburg: "Wir finden den Kindergarten toll. Auch das Konzept gefällt uns sehr gut. Unser Kind soll dann ab dem Sommer hier betreut werden."

Durch den Anbau sind ein Schlaf- und ein Waschraum entstanden. Letzterer bietet unter anderem eine Duschwanne in Hüfthöhe. Ausgestattet ist der Raum auch mit Fußbodenheizung. Im Erdgeschoss wird es künftig ein Zimmer geben, das zur individuellen Förderung geeignet ist - für Kinder mit Förderbedarf oder kleinere Lerngruppen.

In der oberen Etage werden nun die Größeren betreut. Im Anbau ist ein neuer Gruppenraum geschaffen worden. Dort befindet sich auch eine Spielebene aus Holz, die über eine Treppe erreichbar ist. Für das Podest hat der Schulverein 15.000 Euro von der Arenberg-Stiftung aus Düsseldorf erhalten. (fmu/hö)