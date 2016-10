Bei Technocell laufen Walzen rund

erschienen am 11.10.2016



Penig. Der Spezialpapierhersteller Technocell fährt kommendes Jahr die Produktion hoch. Statt an 330 Tagen läuft dann an 350 Tagen die Papiermaschine - und das rund um die Uhr. "Die Auftragslage ist gut", begründet der Werkleiter der Papierfabrik Reinhard Geißler, diesen Schritt. Den Penigern spielt dabei nicht nur die konjunkturell gute Lage in der Baubranche in die Hände, sondern auch die positive Entwicklung in der Möbelindustrie. Für beide Branchen fertigt das zur Felix Schoeller Gruppe aus Osnabrück gehörende Werk Spezialpapiere. Zurzeit verlassen davon circa 25.000 Tonnen den Standort. 2017 rechnet Geißler mit 28.000 Tonnen. (acr)