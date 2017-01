Biber lebt jetzt auch in Rochlitz

Das Nagetier breitet sich in der Region weiter aus. Das sorgt auch für Konflikte. Denn die Nagetiere fällen nicht nur Bäume, sondern sie stauen zudem Gewässer an, wie etwa den Frelsbach in Poppitz.

Von Alexander Christoph

10.01.2017



Rochlitz. Die Schäden stechen sofort ins Auge: Ein geschätzt vier Mete langer Baumstamm liegt auf der Wiese neben dem Rochlitzer Netto-Parkplatz am Boden, unweit davon zwei weitere Bäume. Im Frelsbach treiben abgeschälte Äste und ein Damm staut das Gewässer an. Untrügliches Zeichen dafür, dass sich der Biber nun auch in diesem Seitenarm der Zwickauer Mulde sein Revier erobert hat - und sich damit in Rochlitz so nah an den Menschen heranwagte wie nie zuvor.

Das bestätigt auch Klaus Taubert aus Stein. Zwar sei der Biber menschenscheu, wie der 66 Jahre alte ehrenamtliche Biberbeauftragte des Landkreises erzählt, allerdings auch nachtaktiv. Der Trubel auf dem stark frequentierten Parkplatz dürfte das Nagetier daher kaum stören. "Der Biber ist tagsüber sowieso im Bau oder in seinen Unterständen", sagt Taubert, der auf ein Jungtier aus einem nahen Revier tippt, welches jüngst verbissen worden ist (siehe nebenstehenden Artikel).

Dass jener Nager nun angefangen hat, einen Damm zu errichten, stört in der Nachbarschaft dem Hörensagen nach niemanden. "Er macht keine Probleme", bemerkt ein Anwohner, der namentlich nicht in der Zeitung erwähnt werden möchte. "Eine Gefährdung des Wasserabflusses durch den Biberdamm ist nicht ersichtlich. Dieser hat vielmehr zur Folge, dass die Fließgeschwindigkeit im Gewässer und damit die schädigende Wirkung durch Wassererosion vermindert wird", betont auch Kreissprecherin Cornelia Kluge.

Das sieht flussaufwärts indes anders aus. "Ich hatte einen Anruf, dass bei der Mühle ein Baum auf einen Telefonmast geflogen sein soll", berichtet Taubert, der sich am heutigen Dienstag vor Ort ein Bild des Ganzen machen will. An der Buschmühle in Köttwitzsch leben seit Jahren mehrere Exemplare, die in regelmäßigen Abständen für Gesprächsstoff sorgen. So hatten Biber das Gewässer vor gut zwei Jahren so stark angestaut, dass dort eine sogenannte Biberdrainage - ein System aus Rohren und Käfigen -errichtet worden war. Mittlerweile muss der Mensch wieder eingreifen. "Er hat weiter oben angestaut, daher müssen wir erneut eine Lösung suchen", fährt Klaus Taubert fort, der sich seit Jahren mit der Population der Nagetiere beschäftigt. Erste Spuren hatte er in der Muldenregion 1988 gesichtet.

Seither hat sich das Nagetier in der Gegend immer weiter ausgebreitet. Allein von Mai 2015 bis April 2016 kamen elf neue Reviere hinzu; aktuell sind es 86. Das spiegelt sich auch in der Anzahl der Biber wider. Ging der Landkreis 2012/13 noch von bis zu 120 Tieren aus, die in Mittelsachsen leben, sind es zurzeit bis zu 210. Kurzum: Binnen fünf Jahren hat sich die Population fast verdoppelt.

Auch rings um Rochlitz wächst die Anzahl der Tiere stetig. "In Penna ist eine Biber-Burg, die geht sechs Meter nach unten und vier Meter in die Höhe. Das ist sicher der größte Bau im Landkreis", schätzt der 66-jährige Ehrenamtler ein.

Pro Nacht würden dort aktuell bis zu zwei Bäume gefällt. "In den Wintermonaten frisst er gerne das Holz, im Sommer hat er ja Grünzeug genug zu fressen." Eine Sache ist Taubert dabei wichtig, zu betonen. "Der strenge Schutz muss nicht mehr sein. Die Bestände haben sich erholt", sagt er und verweist auf sechs Reviere in den umliegenden Dörfern mit geschätzt 25 Bibern.

Laut Landkreis ist es "verboten, den Tieren nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten als auch sie zu stören oder ihre Fortpflanzungs- oder Ruhestätten zu beschädigen oder zu zerstören".