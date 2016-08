Biker bei Unfall schwer verletzt

erschienen am 19.08.2016



Mühlau. Nach einem schweren Unfall auf der S 57 bei Mühlau musste am Freitagvormittag ein 61-jähriger Krad-Fahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Laut Polizei fuhr ein 68-Jähriger mit seinem Opel auf einen VW auf, als dessen Fahrerin in Höhe des Hochbehälters Chursdorf in ein Grundstück abbiegen wollte. Der nachfolgende Motorradfahrer stürzte bei dem Versuch zu bremsen und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Mazda kam. Dabei zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro. Die S 57 war für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde über die A 72 umgeleitet. (fp)