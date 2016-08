BlÃ¼ten in luftiger HÃ¶he und riesiger Menge

Blüten in luftiger Höhe und riesiger Menge

Mit rekordverdächtig wachsenden Sonnenblumen und einer üppigen Fuchsie bewerben sich drei Kandidaten um den Titel Gartenmeister.

Von Mario Hösel und Babette Philipp

erschienen am 01.09.2016



Stein/Lunzenau. Jedes Jahr besucht die Steiner Kindereinrichtung "Rasselbande" in dem Königshain-Wiederauer Ortsteil Werner Jacobi, um seine großen Sonnenblumen anzuschauen. Die Knirpse haben diesmal über die Höhe von 5,62 Meter gestaunt. "Ihr steht hier vor den höchsten Sonnenblumen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt sowie Thüringen in diesem Jahr", freut sich Jacobi. Seit 2000 züchtet er die Exemplare. Sein Rekord lag 2010 bei 6,68 Meter. Das hohe Gerüst baut Werner Jacobi jedes Jahr an einer anderen Stelle im Garten auf. Täglich klettert er zweimal empor und bindet die Sonnenblumen an.

Von hoch wachsenden Sonnenblumen hat sich Joachim Römer, ebenfalls aus Stein, vor fünf Jahren verabschiedet. Er züchtet nun verzweigte Sonnenblumen. Die vier vielversprechendsten Pflanzen von mehreren Anfang Mai gesetzten hat er behalten. Seine beste lohnt es ihm mit 90 Blüten. Die anderen sind mit 40 bis 50 Blüten auch gut dabei. "Gedüngt wird nur mit Dünger von meinen Enten und Hühnern", betont Römer. Dazu gebe es jetzt noch ordentlich Wasser.

Gießen ist auch bei Reiner Petzold in Lunzenau angesagt - er bewirbt sich mit einer üppigen Fuchsie bei der Gartenmeisterschaft. "Sie wächst schon seit 15 Jahren am selben Fleck. Im Winter friert sie ab und kommt jedes Frühjahr wieder", sagt Petzold. Sein Sohn habe den Einfall gehabt, ein Rad neben die noch junge Pflanze zu stellen. "Nun ist das Vorderrad zugewachsen. Wir finden das dekorativ und eine tolle Idee", sagt Petzold.