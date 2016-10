Brunnen versiegt: Bernsdorfer holt sich Badewasser im Tank

Der 50-Seelen-Ort in der Gemeinde Seelitz ist vom Trink- und Abwassernetz abgehangen. Trockene Monate verschärfen die Lage. Zwei Grundstücke trifft es mittlerweile besonders hart. Teils über Monate mussten die Bewohnern ihr Wasser herankarren - wie in einem Entwicklungsland.

Von Andy Scharf und Franziska Muth

erschienen am 11.10.2016



Bernsdorf/Seelitz. Der Schein trügt. Reinhard Volke Grundstück liegt idyllisch am Feldrand. Obst- und Nadelbäume säumen es. Zwischen Fichten und Kiefern steht ein Plastikbehälter. Der 58-Jährige zieht die verwitterte Abdeckfolie weg: Ein 1000-Liter-Behälter kommt zum Vorschein. "Von Juli 2015 bis Januar dieses Jahres habe ich ihn auf meinen Hänger geladen und damit in Rochlitz Wasser geholt. Und das zweimal wöchentlich", berichtet Reinhard Volke. Der Bernsdorfer dreht sich um und sagt: "Und das im 21. Jahrhundert. Unverständlich und wie im Mittelalter." Der traumhafte Blick von seinem Grundstück hinüber zum wolkenverhangen Rochlitzer Berg ist da kein Trost mehr.

Problem: Der Seelitzer Ortsteil ist weder ans Trinkwasser-, noch ans Abwassernetz angeschlossen. 13 Grundstücke mit 19 Haushalten sind auf eigene Brunnen angewiesen, um zu duschen, zu baden, zu waschen und die Toilettenspülung rauschen zu lassen. Reinhard Volke, seine Frau und deren Eltern im Nachbarhaus teilen sich einen Brunnen - sie sind aufgrund der trockenen Jahre besonders schlecht dran. Elf Meter ist der Brunnen tief; aktuell betrage der Wasserstand nur rund einen Meter. Damit steht laut Volke weniger als ein Kubikmeter Wasser zur Verfügung. Man müsse stets wohl überlegen, wofür und wie viel Wasser verbraucht werden könne. "Dieses Jahr hat es immer noch gereicht. Doch wenn Winter und Sommer zu trocken sind, kann der Brunnen versiegen", schildert er. So wie 2015. Von den Verantwortlichen und der Politik fühlen sich die Bernsdorfer im Stich gelassen. Zuständig ist der Zweckverband Wasser/Abwasser mit Sitz in Hainichen (ZWA). Der Geschäftsleitung liegt eine Unterschriftenliste der Bernsdorfer vor. Laut dem Technischen Leiter Ulrich Pötzsch könnte theoretisch 2017 mit dem Leitungsbau begonnen werden - wenn der Großteil der Bernsdorfer damit einverstanden ist, sich an den Kosten zu beteiligen. Es geht laut Pötzsch um eine Summe von voraussichtlich etwa 5000 Euro pro Grundstück, die nun ermittelt worden ist. Entsprechende Vertragsentwürfe sollen im Laufe dieses Winters den Anwohnern zugesandt werden. Falls nur ein kleiner Teil der Dorfbewohner zu keiner Kostenbeteiligung bereit wäre, müssten diese notfalls zum Anschluss ans Trinkwassernetz gezwungen werden, so Pötzsch. Denn eines ginge nicht: Bernsdorf komplett erschließen, aber weiterhin Brunnenwasser ziehen. Dieses Sparen auf Kosten der Allgemeinheit wolle man damit ausschließen. Reinhard Volke und Bernsdorfer seien grundsätzlich bereit, sich an den Kosten zu beteiligen. Dies sei aber von der Höhe abhängig. Bislang fehlen jedoch Informationen des ZWA dazu; auch Gespräche habe es noch nicht gegeben, so Volke. Auf eigene Kosten kann der Verband Pötzsch zufolge die Erschließung dieser dünn besiedelten Orte jedoch nicht stemmen - auch, weil der Freistaat Sachsen entsprechende Förderungen 2010 gekappt hatte. Das zuständige Umweltministerium kündigte für heute ein Stellungnahme an.

In der Gemeinde Seelitz gibt es einige sogenannte Brunnendörfer - aktuell läuft die Erschließung in Döhlen. Laut Bürgermeister Thomas Oertel (parteilos) ist der Grundwasserspiegel dort aber noch hoch genug. In Bernsdorf allerdings werde die Lage seit etwa zwei Jahren immer dramatischer. Die Gemeinde ist laut Oertel bereit, über Zuschüsse für den ZWA aus der Gemeindekasse für den dortigen Netzausbau zu sprechen. "Ein Anschluss ans zentrale Trinkwassernetz wertet das Dorf auf und entlastet die Hauseigentümer", betont Oertel. Brunnen müssen auf eigene Kosten jährlich kontrolliert und gewartet werden.

Im Bereich des ZWA Hainichen sind 96 Prozent aller Grundstücke an das Trinkwassernetz angeschlossen - sachsenweit ein schlechter Wert, betont Ulrich Pötzsch. Es gebe zahlreiche Brunnendörfer. Im Striegistal musste eine Hausbesitzerin drei Jahre lang bis Freiberg fahren, um dort Wasser zu holen. Mittlerweile ist ihr Haus angebunden. "Die Frau wollte es unbedingt, und hat dafür auch viel bezahlt", so Pötzsch. Seitenhain bei Wechselburg soll nun ebenfalls erschlossen werden. Pötzsch sieht den Grund für die zunehmende Wasserknappheit auch im steigenden Wasserverbrauch.