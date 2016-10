Bürger: Autobahnzubringer soll kommen

Die Straße von Lunzenau über Arnsdorf zur A 72 bei Penig ist einer Umfrage zufolge für die meisten Muldentaler wichtig. Doch es gibt auch Kritik und Zweifel am Großprojekt. Denn abgesehen vom Baustart steht fest: Die Kosten sind hoch.

Von Andy Scharf

erschienen am 18.10.2016



Penig/Lunzenau. Bewohner des Muldentales drängen auf den Ausbau der sogenannten Kirschallee zum Autobahnzubringer für die A 72 bei Penig. Die Anbindung von Lunzenau über Arnsdorf Richtung Anschlussstelle Zeisig halten 56 Prozent der Befragten für wichtigoder sogar sehr wichtig. Dies geht aus einer nicht repräsentativen Umfrage der "Freien Presse" in Haushalten der Region hervor.

Doch die Auswertung zeigt auch: Fast jeder fünfte Teilnehmer hält das Projekt für unwichtig. So auch eine 64-Jährige Penigerin, die namentlich nicht genannt werden will. Es sei überhaupt kein Problem, über Arnsdorf nach Penig oder über Elsdorf und Obergräfenhain auf die Autobahn zu fahren. "Viele Straße sind in einem schlechten Zustand - man fährt oft von Loch zu Loch. Für den Erhalt dieser Trassen könnte das Geld sinnvoller eingesetzt werden", sagte die Penigerin.

Lunzenaus Bürgermeister Ronny Hofmann kämpft seit mehr als sechs Jahren für die neue Staatsstraße. "Es bleibt ein wichtiges Projekt. Der Freistaat Sachsen hat die Aufgabe, unsere Region vernünftig an die Autobahn anzubinden", sagte der CDU-Politiker gestern. Er betonte, dass es natürlich auch an anderen kommunalen Straßen Handlungsbedarf gibt. Allerdings sei der Autobahnzubringer Aufgabe des Landes. "Es ist traurig, dass Jahre nach Eröffnung der A 72 noch nicht einmal das Planfeststellungsverfahren begonnen hat. Augenscheinlich ist mit den Planungen zu spät begonnen worden", so Hofmann, der damit seine Kritik an Versäumnissen des zuständigen Landesstraßenbauamtes erneuert. Dem zuständigen Landesstraßenbauamt (Lsuv) liegt eine Anfrage zur Stellungnahme seit gestern Mittag vor. Eine Sprecherin stellte eine Antwort der Behörde für diese Woche in Aussicht.

Rund 4,6 Kilometer soll der Autobahnzubringer zwischen Lunzenau und der Auffahrt zur A 72 bei Penig einmal lang sein. Geschätzte Kosten: etwa zehn Millionen Euro. Lokalpolitiker und Wirtschaftsvertreter drängen zehn Jahre nach den ersten Planungen auf einen baldigen Ausbau der Trasse. Ein erster Entwurf liegt vor. Vor 2019 wird aber wohl nicht gebaut; nach Beginn dauert es etwa eineinhalb Jahre bis Fertigstellung, sagte eine Sprecherin des Lasuv jüngst. Obwohl die demografische Entwicklung in der Region für weniger Verkehr sorgt, steht das Vorhaben offenbar nicht zur Disposition. Trotz des "relativ geringen Verkehrsaufkommens" wolle die Straßenbauverwaltung das Projekt "weiterhin verfolgen". Penig hat erst für 2020 Geld für die Gehwege eingeplant, so eine Sprecherin.

Auch das Sächsische Wirtschaftsministerium steht weiter zum Ausbau. Das Vorhaben sei im Landesverkehrsplan eingeordnet und soll bis 2025 realisiert sein, teilte eine Sprecherin des Verkehrsressorts jüngst mit. Es gebe keine Gründe, davon abzuweichen. Die präferierten Ausbaupläne sehen vor, dass die Trasse zwischen Lunzenau und Penig in ihrem bisherigen Bestand ausgebaut wird. An einigen Stellen sollen Kurven begradigt und Anstiege flacher werden. Den einst debattierten Ausbau der Straße durch Elsdorf zur B 175 halten Beteiligte für ungeeignet.