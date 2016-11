Bürgermeisterwahl Zettlitz: Steffen Dathe gewinnt

erschienen am 20.11.2016



Zettlitz. Wahlsieger für das Amt des ehrenamtlichen Bürgermeisters in der Gemeinde Zettlitz ist Steffen Dathe. Der Hermsdorfer erzielte 314 von 387 abgegebenen Stimmen. Sein Herausforderer Ossi Köhn holte 60 Stimmen. Zum nunmehr dritten Mal binnen eines Jahres musste das Dorf einen Bürgermeister wählen. Amtsinhaber und Doppel-Wahlsieger Thomas Arnold (parteilos) durfte sein Ehrenamt nach der Wahl Ende Mai nicht antreten, da er laut neuer Sächsischer Gemeindeordnung nicht in zwei Orten die Geschicke lenken darf. Begründung: Interessenskonflikt. Arnold ist zugleich Rathauschef in Geringswalde. Das Gesetz gilt erst seit zwei Jahren. Eine Klage der Gemeinde war erfolglos. (grün/jwa)