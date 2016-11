Burgstädt: Kind von vorbeifahrendem Auto gestreift

erschienen am 11.11.2016



Burgstädt. Ein zwölfjähriger Radfahrer ist am Donnerstagvormittag in Burgstädt von einem vorbeifahrenden Auto gestreift und leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Junge gegen 11.25 Uhr auf der Mohsdorfer Straße unterwegs, als er vom Außenspiegel des Autos getroffen wurde.

Bei dem Wagen könnte es sich um einen silberfarbenen BMW oder Mercedes handeln. Für Hinweise: 03737 789-0. (fp)