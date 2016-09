Chlorgas-Einsatz beendet Rochlitzer Freibad-Tag

Ein Leck an einer Leitung im Filterraum hat gestern für ein Großaufgebot an Rettungskräften gesorgt. 100 Badegäste mussten die Einrichtung verlassen. Heute können Besucher aber wieder schwimmen.

erschienen am 03.09.2016



Rochlitz. Kurz nach 15 Uhr im Rochlitzer Freibad: Die Warnsirene dröhnt und die Signalleuchte blinkt. Sensoren im Filterraum haben angeschlagen. Denn ein stechend riechendes Gemisch aus Wasser und Chlor tritt darin aus einer defekten Kunststoffleitung aus. Schwimmmeister Andreas Quegwer reagiert sofort - er evakuiert die Einrichtung, in der sich zu der Zeit annähernd 100 Badegäste befinden, und stellt die Chloranlage ab. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Was folgt, ist ein Großeinsatz regionaler Rettungskräfte um Brandschützer, Polizei und Sanitäter. Der Gefahrgutzug der Wehren aus Rochlitz, Lunzenau und Geringswalde rückt mit Spezialtechnik an. Mittlerweile ist das Freibad weiträumig abgesperrt - Badgäste werden zu Schaulustigen. In hellblauen Chemikalien-Schutzanzügen erkunden Feuerwehrmänner die Lage - und kontrollieren mehrfach die Chlorkonzentration in Luft und Wasser.

16.13 Uhr: Das Training der F- und E-Jugend-Fußballer des BSC wird abgesagt. Eine Vorsichtsmaßnahme, sagt Feuerwehrchef Thomas Hellfeuer. Gegen 18.30 Uhr ist der Einsatz der fast 50 Retter beendet. Das Bad öffne heute wieder regulär, so Schwimmmeister Quegwer. Das Chlor fließt vorerst über eine zweite Leitung ins Rochlitzer Becken. (scf)