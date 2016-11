Chursdorf: Ermittlungen wegen Jagdwilderei

erschienen am 25.11.2016



Chursdorf. Zu einem Fall von sogenannter Jagdwilderei in Chursdorf bei Penig (Landkreis Mittelsachsen) sucht die Polizei Zeugen. Am Mittwoch gegen 12 Uhr hatte ein Autofahrer am Ortseingang beobachtet, wie ein schwarzer Hund ein Reh riss, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein etwa 30 bis 50 Jahre alter Mann mit kurzen dunklen Haaren mit dem schwarzen und einem weiteren, weißen Hund unterwegs. Die beiden Tiere waren etwa so groß wie Schäferhunde und hatten ein mittellanges Fell. Die Polizei hofft nun auf weitere Hinweise zum Geschehen und zu dem unbekannten Hundehalter. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 03737 789-0 entgegen. (fp)