Crossener Geschwister fahren meisterlich

Philipp und Paula Pötschulat gehören zur deutschen Spitze im Seifenkistenrennen. Zudem jubelte die ganze Familie in diesem Jahr zum zweiten Mal über den Europacupsieg.

Von Franziska Muth

erschienen am 09.11.2016



Crossen. Eher als ruhigen Zeitgenossen erlebt man Philipp Pötschulat aus Crossen im Gespräch. Dabei hat man es mit einem amtierenden Europacupsieger zu tun, und zwar in einem Hobbysport, bei dem es um Geschwindigkeit geht. Zum zweiten Mal nach 2014 hat der 15-Jährige aus dem Erlauer Ortsteil in diesem Jahr die europäische Auszeichnung errungen - im Seifenkistenrennen.

Noch dazu hat er sich ebenfalls in 2016 in Freital den Titel des Deutschen Meisters in seiner Altersklasse gesichert, zum zweiten Mal. Jubel gab es dabei gleich doppelt in der Familie. Denn auch Philipps Schwester Paula (11) hatte bei der Deutschen Meisterschaft in der Klasse zehn bis 13 Jahre die Nase vorn.

Seit mehreren Jahren sind Pötschulats vom Seifenkistenrennen begeistert. Erstmals nahm Philipp 2010 in Schweikershain an einer Veranstaltung teil und siegte prompt. Seitdem hat er viele nationale Rennen bestritten - wie im Mitteldeutschland-Cup - sowie international Erfolge gefeiert.

Sein Gefährt hat über die Jahre gewechselt. "Ich habe am Anfang mal aus Spaß eine ganz einfache Seifenkiste gebaut", erzählt Philipp, der wie seine Schwester das Gymnasium in Mittweida besucht. Vater Michael Pötschulat fertigte anschließend das zweite Exemplar - eine schwarze Holzkiste. Sie nannten sie "Black Pearl", also "Schwarze Perle", wie das Piratenschiff aus der Filmreihe "Fluch der Karibik". Abgelöst wurde es durch den "Flying Dutchman", den "Fliegenden Holländer". Die weiße Seifenkiste aus Glasfaser ist ein Fabrikat aus Tschechien. Beim Motto blieb es: Der Totenkopfschädel prangt auf dem Fahrzeug und ziert auch die Helme von Philipp und Paula, die ebenfalls seit einigen Jahren Seifenkiste fährt.

Geübt wird auf einer "inoffiziellen Trainingsstrecke" bei Sachsendorf, erklärt Vater Michael Pötschulat. Mit dem Motorrad zieht er die Kiste hoch bis zum Startpunkt, Mutter Antje hilft per Walkie-Talkie. Bei den Wettkämpfen, für die die Familie weite Wege bis nach Italien, Belgien, Frankreich oder Tschechien auf sich nimmt, geht es zur Sache: Drei Wertungsläufe werden gefahren, die zwei besten Zeiten addiert. Das Durchschnittstempo beträgt 60Kilometer pro Stunde, bis zu 100 können es im Maximum werden.

Schon mancher Fahrer hat auf den kurvenreichen Abfahrten bereits mit den Strohballen am Rand Bekanntschaft gemacht, auch Philipp. Hat er Angst? "Nein, aber Respekt", sagt er. Zur Ausstattung des Fahrzeugs zählen Nackenschutz, Gurt und Scheibenbremse, und der Fahrer trägt neben Integralhelm Handschuhe, lange Kleidung und festes Schuhwerk. "Alle Körperteile müssen bedeckt sein. Die Sicherheit steht immer an erster Stelle", sagt Michael Pötschulat, der die Strecken mit den Kindern genau durchgeht.

2017 wollen die Geschwister wieder aufs Treppchen. "Ich möchte wieder den Europacup gewinnen, und in der Nähe von Viù in Italien zum ersten Mal Europameister werden", sagt Philipp Pötschulat. Letzteres verpasste er bisher immer knapp. Paula strebt erneut den Titel des Deutschen Meisters an und will im Europacup Erfolge einfahren.

Dafür soll eine zweite Seifenkiste her. Denn international muss jeder sein eigenes Gefährt haben. Bislang baut Michael Pötschulat den "Flying Dutchman" jedes Mal um und passt unter anderem die Sitzposition auf die Körpergröße seiner Kinder an.

Das Video einer Fahrt von Philipp Pötschulat können Sie im Internet anschauen.

www.freiepresse.de/seifenkistenfahrt