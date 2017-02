Daumen hoch: Gregors kleines Reich rückt in greifbare Nähe

Für den 23-jährigen Behinderten soll ein rollstuhlgerechtes Wohn-Schlafzimmer mit Sanitärbereich entstehen. Dafür haben die Leser über den "Freie Presse"-Hilfsverein 15.445 Euro gespendet.

Von Babette Philipp

erschienen am 24.02.2017



Waldheim. Die Freude ist groß bei Gregor Pucko, seiner Mutter Ewa und Ziehvater Horst Wegener. Auch Matthias Morgner von der mobilen Behindertenberatung des Diakonischen Werkes Rochlitz ist - ebenso wie die Familie - dankbar für das Herz der Leser. Bei der Spendenaktion des "Freie-Presse"-Hilfsvereins haben sie innerhalb von rund zwei Monaten 15.445 Euro gespendet, damit Gregor sein eigenes kleines Reich erhält.

Ziehvater Horst Wegener hatte bereits angefangen. In dem alten Wohnhaus, in dem die Familie in einer Wohnung im ersten Stock wohnt, begann er, im Erdgeschoss für Gregor ein rollstuhlgerechtes Wohn-Schlafzimmer mit Sanitärbereich auszubauen. Doch die Sache zog sich aus zeitlichen und finanziellen Gründen. Nun kann Horst Wegener Fachfirmen hinzuziehen, die den Bau beschleunigen. "Wir sind den Spendern sehr dankbar. Dass so viel Geld zusammenkommt, hätten wir nicht gedacht. Das hilft schon ordentlich weiter", sagt der 56-Jährige. Er hat nun die Fühler ausgestreckt und sich unter anderem bei Firmen umgehört. "Ganz schön teuer", sagt Wegener nach ersten Gesprächen und Kostenschätzungen. Um das Geld der Leser so effektiv wie möglich einzusetzen, will er weiter mitmachen und mit von den Spenden gekauftem Material vorarbeiten. Neue Fenster sind so zum Beispiel schon eingesetzt. Auch der Boden im künftigen kleinen Wohnbereich ist bereits fertig. Dafür ist im hinteren Teil des Raumes, wo einmal Gregors Bett stehen soll, vom Boden bis zur Decke noch alles zu machen. Auch der Sanitärbereich steht noch komplett an. "Aber wir werden jetzt Schritt für Schritt vorankommen", sagt Wegener zuversichtlich. Ebenso sieht das Matthias Morgner, der die Familie beratend begleitet. Er sei, wie auch die anderen Mitarbeiter, sehr froh, dass es noch Menschen gibt, die den diakonischen Gedanken weitertragen. "Oftmals stehen in unserer Gesellschaft Werte im Vordergrund, die keinen Bestand haben. Menschen zu helfen, die scheinbar nicht in die Gesellschaft passen, ist ein großes Gut. Es ist toll, dass so viele Leser so viel Geld gespendet haben."