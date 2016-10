Debatte um Rochlitzer Strippenzieher am Scheideweg

Seit Februar gibt es Pläne, einen Verbindungsmann zwischen Firmen und Behörden zu installieren. Debattiert wird viel, doch die Stelle ist noch immer nicht besetzt. Am Donnerstag wird es ernst.

Von Andy Scharf

erschienen am 25.10.2016



Rochlitz. Einigung nicht in Sicht: Ein Stadtmanager für die Große Kreisstadt Rochlitz lässt weiter auf sich warten. Stadträte und Rathausspitze haben nach fast neun Monaten noch immer unterschiedliche Ansichten über einen derartigen Posten. Am Donnerstag trifft sich die extra für diese Personalie gegründete Arbeitsgruppe, um hinter verschlossenen Türen nun zumindest über einen potenziellen Kandidaten zu debattieren.

Laut Informationen der "Freien Presse" kommt der Hauptkandidat aus der regionalen Versicherungsbranche. Er gilt als Favorit des Stadtrates Wilfried Hänchen (SPD), der im Februar die Stadt-Manager-Debatte losgetreten und fraktionsübergreifend Rückhalt bekommen hatte. Zur Person wollte er sich gestern noch nicht äußern, da ein Gespräch mit dem Kandidaten ausstehe.

Hänchen ist nach wie vor überzeugt, dass Rochlitz eine Manager braucht. "Er soll helfen, dass sich weitere, kleine Firmen ansiedeln und ansässige Unternehmen besser kommunizieren", so Hänchen. Potenziale seien da - auch, um auf das Ladensterben in der Innenstadt gemeinsam zu reagieren. "Zuzuschauen und nichts tun, ist keine Alternative", so Hänchen. Allerdings betont der Chef der Hänchen-Gruppe auch: Sollte es bei der Sitzung am Donnerstag nach monatelanger Diskussion keinen Konsens geben, wolle er das Thema ruhen lassen. "Dann wird es schwer für den Stadtmanager", glaubt Hänchen.

Oberbürgermeister Frank Dehne (parteilos) hatte sich bereits im Wahlkampf 2015 klar positioniert: Einen derartigen Posten brauche man nicht, sagte er damals. An dieser Grundeinstellung hat sich bis heute wenig geändert - für einige Räte auch die Ursache für den fehlenden Durchbruch. Dehne selbst sagte gestern dazu, dass er mittlerweile nicht grundsätzlich dagegen sei. Allerdings solle der Manager dann eine Art rechte Hand des OB sein, der ihm Aufgaben im Alltag abnimmt und nicht nur auf die Wirtschaftsförderung fokussiert sein solle. Für letzteres fehle in Rochlitz über das gesamte Jahr einfach die Aufgabenfülle, erklärt Dehne. Er präferiere daher, eine Art Manager bei Bedarf einzukaufen - beispielsweise in Vorbereitung von Events wie dem Fürstentag oder der Gewerbeschau.

Offen ist nach wie vor auch noch die Finanzierung. Während der jüngsten Stadtratssitzung war eine Erhöhung der Gewerbesteuer um 30Prozent Thema, um das das einst vorgesehene Personal- und Arbeitsbudget in Höhe von 100.000 Euro zu refinanzieren. Von dieser Summe ist Wilfried Hänchen längst abgerückt - es gehe auch mit etwa einem Viertel davon: Der Manager müsse nicht in Vollzeit arbeiten.

CDU-Fraktionschef Martin Grzelkowski ist sich unterdessen sicher: Macht der Manager seine Arbeit als Botschafter der Stadt und Kontaktperson zu Firmen und Behörden gut, dann refinanziere er sich durch steigende Steuereinnahmen automatisch. Allerdings gibt er in dem Zusammenhang ebenfalls zu, dass aufgrund der Vorbehalte des OBs der Managerposten auch eine Totgeburt sein könne.

Uwe Neithart (FDP) setzt hingegen auf den Versuch: "Wer nichts wagt, der nichts gewinnt." Die Innenstadt müsse nach vielen Ladenschließungen attraktiver werden - dort könne ein Manager ansetzen, den OB unterstützen und den Rücken frei halten.