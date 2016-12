"Die Chance auf einen lebenswürdigeren Alltag"

"Leser helfen": Behindertenberater Matthias Morgner erzählt über Gregor und wie er die Familie unterstützt

erschienen am 07.12.2016



Rochlitz. Matthias Morgner, Mitarbeiter der mobilen Behindertenhilfe des Diakonischen Werkes Rochlitz, kümmert sich um den schwerstbehinderten Gregor Pucko aus Waldheim. Babette Philipp erfragte, warum der 23-Jährige und seine Eltern die Unterstützung der Aktion "Leser helfen" nötig und verdient haben.

Freie Presse: Herr Morgner, der "Freie Presse"-Hilfsverein "Leser helfen" bittet um Spenden für den schwer mehrfachbehinderten Gregor. Wie finden Sie das?

Matthias Morgner: Ich finde, das ist eine sehr gute Sache. Wir als Behindertenberatung kümmern uns auch um Gregor und seine Familie, hätten aber nie eine so breite Öffentlichkeit herstellen können, wie dies jetzt passiert. Wir machen jedes Jahr neu Erfahrungen mit dem Sammeln von Spenden und wissen, wie tief oft das Misstrauen sitzt, wenn sie für Privatpersonen aufgebracht werden sollen. Ich denke, die "Freie Presse" genießt das Vertrauen ihrer Leser.

Bitte erklären Sie, wie Sie von Ihrem Verein, dem Diakonischen Werk Rochlitz, zu Gregor nach Waldheim gekommen sind.

Vergangenes Jahr erhielt ich einen Anruf von Gregors Ergotherapeutin. Sie teilte mir mit, dass die Eltern bereits alles mögliche versucht hätten, um Gregor eine Tagesstruktur zu schaffen, die auch außerhalb der Wohnung stattfinden kann. Sie hätten sich bereits an verschiedene Ämter gewendet, aber die Zuständigkeit wäre wohl ungeklärt. Deswegen ergäben sich auch Schwierigkeiten bei der Suche eines Platzes in einer Behindertenwerkstatt, der für Gregor Teilhabe am Leben in Gemeinschaft bedeuten würde.

Wie kann man sich die Betreuung und Beratung vorstellen?

Herr Wegener, Gregors Ziehvater, erhielt von Gregors Therapeutin die Telefonnummer unserer Beratungsstelle und meldete sich kurz darauf bei mir. Der Vater schilderte mir die Probleme der Familie. Ein Termin vor Ort wurde vereinbart. So lernte ich Gregor und seine Eltern kennen. Wir nehmen alle Anliegen ernst und versuchen in einem ausführlichen Gespräch den Hilfebedarf zu ermitteln und Hilfsmöglichkeiten aufzuzeichnen. Der Erstkontakt ist dabei sehr wichtig, um Vertrauen aufzubauen. Denn erfahrungsgemäß holt sich ein Mensch erst dann Hilfe, wenn er wirklich nicht mehr weiter weiß. So war es auch bei Wegeners. Sie glaubten nicht mehr an Hilfe, und unsere Beratungsstelle sollte der letzte Versuch sein.

Welche Hilfen bieten Sie an?

Das kann die Suche nach einer geeigneten Wohnung ebenso sein wie die Hilfe beim Erledigen von Formalitäten wie beispielsweise beim Beantragen eines Schwerbehindertenausweises. Wir kommunizieren mit Behörden und Institutionen und schildern die jeweilige Situation aus unserer professionellen Sicht, um Entscheidungen zu erleichtern. Unser Angebot an Menschen mit Handicap innerhalb unserer Behindertenberatungsstelle ist kostenlos. Ein Teil unserer Arbeit lebt von Spenden. So sind wir sehr glücklich, ein Fahrzeug für unsere Arbeit gesponsert bekommen zu haben, denn unser Einzugsgebiet umfasst den ganzen Landkreis Mittelsachsen. Allerdings führen wir keine Rechtsberatung durch.

Was konnten Sie bisher für Gregor erreichen?

Zunächst habe ich der Familie dabei geholfen, die ganzen notwendigen Unterlagen zu sortieren, die mit Anträgen, unter anderem für zustehende finanzielle Leistungen, einhergehen. Dann wurde das Gespräch mit den zuständigen Behörden hergestellt. Weiterhin habe ich den Kontakt zur Behindertenwerkstatt Hartha vermittelt. Gregors Vater habe ich zum barrierefreien Bauen beraten.

Warum ist für Gregor mehr Selbstständigkeit so wichtig? - Die Leser spenden bekanntlich Geld für den rollstuhlgerechten Ausbau eines kleinen Wohn-Schlafraumes mit Sanitärbereich?

Gregor kann sich nicht eigenständig fortbewegen. In der engen, kleinen Wohnung seiner Eltern im Obergeschoss kann er seinen Rollstuhl nicht benutzen. So kommt es, dass er die meiste Zeit auf einer Schlafcouch, im Wohnzimmer liegend verbringt, da ihm auch das freie Sitzen nur schwer möglich ist. In einem eigenen kleinen Bereich könnte er nicht nur einen Elektrorollstuhl fahren, sondern dann vom Erdgeschoss aus auch ins Freie gelangen und am Leben "draußen" teilnehmen, was bisher nicht möglich ist. Das ist einfach eine Chance auf ein selbstständigeres Leben und einen lebenswürdigeren Alltag. Er braucht sein eigenes kleines Reich, genauso wie seine Eltern auch mal Zeit für sich zum Luft holen und um füreinander da zu sein.

Wie erleben Sie den Umgang von Wegeners mit Gregor?

Beeindruckend. Die Mutter, Ewa, ist eine ganz starke Frau, die alles für hren Sohn tut und gibt, ihn unermüdlich umsorgt und nach bestem Wissen täglich mehrmals trainiert, um die versteiften Glieder zu lockern. Der Ziehvater kümmert sich rührend um Gregor und ist in seinem Sinne auch fordernd. So wie ich sieht offenbar auch er, dass in Gregor noch allerhand Potenzial steckt. Deshalb wäre er und die ganze Familie glücklich, wenn durch die Hilfe der Leser der Ausbau des kleinen Wohnbereichs für Gregor zügig beendet werden könnte.

Sie sagten, dass es bei Wegeners keineswegs tieftraurig zugeht?

Nein, sie klagen nie, sondern machen aus der Situation das Beste. Man sieht, wie gut sie sich verstehen und spürt trotz allem Leid eine Herzlichkeit, die auch bei mir ankommt. Gregor freut sich jedes Mal, wenn ich vorbeischaue. Und erst recht, wenn ich mit guten Nachrichten komme, so wie letztens mit der Information zur Hilfsaktion der "Freien Presse". Ich drohe aber auch manchmal. Nämlich damit, dass ich ihm auf der Gitarre etwas vorspiele, die neben seiner Couch steht, wenn er sich keine Mühe gibt oder manchmal lieber liegenbleiben will. Er lacht dann richtig los, mit glücklichen und dankbaren Augen. So sieht man, dass der Mut den jungen Mann noch lange nicht verlassen hat.

Spenden: Auch Sie können Gregor helfen. Spendenkonto: Verein Leser helfen, IBAN: DE47 8709 6214 0224 4224 40 , BIC: GENODEF1CH1, Betreff: Hilfe für Gregor.