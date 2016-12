Die Liebe zum Sohn gibt die Kraft

Gregor leidet an den Folgen einer Erkrankung des zentralen Nervensystems. Über ein Spendenprojekt des "Freie Presse"-Hilfsvereins soll sein Leben leichter werden. 3700 Euro sind schon eingegangen.

Von Babette Philipp

erschienen am 10.12.2016



Waldheim. Gregor ist vor wenigen Tagen 23 Jahre alt geworden. Ein Alter, in dem andere Burschen um die Häuser ziehen, sich die neuesten Filme im Kino anschauen, studieren oder ihrem Beruf nachgehen, die erste eigene Rostlaube durch einen besseren Gebrauchtwagen ersetzen, die große Liebe erleben ... Von all dem kann Gregor nur träumen. Er ist schwer körperlich behindert, kann nicht laufen, kaum frei sitzen und verbringt die meiste Zeit liegend auf dem Sofa im elterlichen Wohnzimmer. Mutter Ewa Wegener schmerzt das sehr. Sie erzählt, und ihre Gedanken schweifen dabei zurück.

Es ist das Jahr 1993. Gregor kommt mehr als zwei Monate zu früh zur Welt. "Ich war froh über seine Geburt und hatte zugleich solche Angst, dass er sterben könnte. Immer wieder habe ich gefragt, ob er lebt", sagt die heute 43-Jährige. Zunächst geht es trotz des schlechten Starts bergauf. Schon nach vier Wochen kann Gregor, der inzwischen mehr als 2000 Gramm auf die Waage bringt, mit heim. Sein Zuhause ist dabei im grenznahen polnischen Lubin, im Haus von Ewas Eltern. Die junge Frau zieht dort ihr Kind allein groß, denn der Vater von Gregor hatte sie bereits während der Schwangerschaft im Stich gelassen.

Ewa merkt schnell, dass sich ihr Sohn nicht wie andere Kinder entwickelt. Er lernt nicht sitzen, nicht stehen, geschweige denn laufen. "Ich habe das den Ärzten immer wieder erklärt. Aber sie haben es auf die zu frühe Geburt geschoben. Das wird schon noch, hieß es immer."

Aber es wurde nicht. Die Mutter ließ nicht locker. "Ich musste doch wissen, was meinem Sohn fehlt und wie man ihm helfen kann", sagt sie. Als Gregor zwei Jahre alt war, kam die Diagnose: Spastische Tetraparese als Folge einer Erkrankung des zentralen Nervensystems. Gregor wird behindert sein. "Auch wenn man lange weiß, dass etwas nicht in Ordnung ist, ist man dann geschockt. Ich habe viel geweint, denn mir war klar, dass mein Junge kein normales Leben haben wird, kein leichtes, unbeschwertes wie andere Kinder", erzählt Ewa Wegener. Im Alter von zweieinhalb Jahren wird Gregor zum ersten Mal in einer Klinik im 600 Kilometer entfernten Warschau therapiert. Neun Jahre lang fährt sie alle drei Monate mit Gregor dorthin. Urlaub ist für sie ein Fremdwort. Ebenso wie Kino oder Tanz. "Gregor brauchte mich, also war ich da."

Bei einer Operation, Gregor ist zwölf Jahre alt, werden seine verkrümmten Beine gestreckt. Fortan stehen sie steif vom Körper ab. Aber immerhin können Mutter und Sohn nun das Stehen üben. In kleinen Schritten geht das besser. Bei einer weiteren OP sechs Jahre später sollen Gregors gekrümmte Zehen so gerichtet werden, dass das Stehen besser klappt. Doch das Vorhaben gelingt nicht, die Zehen sind verkrümmter denn je, alle Hoffnung dahin, denn Stehen funktioniert nun gar nicht mehr. "Ich war verzweifelt, habe mich gefragt, warum uns das Schicksal so hart trifft." An das Aufgeben habe sie jedoch nie gedacht. "Er ist mein Sohn, ich liebe ihn. Ich kämpfe, es muss ja gehen, immer weiter gehen", sagt Ewa.

Inzwischen ist das Leben der beiden von einem Lichtstrahl erhellt. 2013 lernt Ewa Horst Wegener kennen, noch im selben Jahr heiraten sie. Horst ist nicht nur seiner Frau zugetan, er nimmt sich auch väterlich ihres Sohnes an. Für die kleine Familie reicht seine Zwei-Zimmer-Wohnung nicht. Die drei ziehen in ein altes Haus in Waldheim. Horst Wegener baut die obere, etwas geräumigere Etage aus, in die die Familie Ende 2014 zieht.

Dort ist es aber für einen Elektrorollstuhl zu eng. Gregor verbringt daher seine Zeit fast ausschließlich im Wohnzimmer, unterbrochen von den Dingen des Alltags, wie Mahlzeiten, Körperhygiene, Übungen mit Ergo- und Physiotherapeutin und der Mutter. WC und ein kleines Bad befinden sich im Erdgeschoss. Zu diesem führt eine schmale alte Treppe, die Gregor heruntergetragen werden muss. Für Ewa allein ist der über 70 Kilogramm wiegende Junge zu schwer.

Im Erdgeschoss hat Horst Wegener begonnen, ein kleines Wohn-Schlafzimmer mit Sanitärbereich auszubauen. Dort könnte sich Gregor nicht nur mit dem Elektrorollstuhl bewegen, er könnte nach draußen, am Leben teilhaben. "Einen Döner essen wäre schön", sagt er. Mutters Gedanken sind andere: "Es wäre alles leichter, zum Beispiel das Duschen in einem behindertengerechten Bad." Horst Wegener hat als Fernfahrer nur an Wochenendenden und im Urlaub Zeit. Der Ausbau zieht sich auch, weil Geld für Fachfirmen fehlt. Hier soll das Spendenprojekt des "Freie Presse"-Hilfsvereins greifen, der Bau schnell zum Abschluss gebracht werden.

Gregor wird weiter Hilfe brauchen, aber in seinem Erdgeschossdomizil selbstständiger sein können. "Ich wünsche es ihm so sehr, denn er kennt viele Dinge, die für andere normal sind, gar nicht", sagt seine Mutter und zählt auf, was ihr Junge im Leben verpasst hat: Radfahren, Toben, sich einfach mit Freunden treffen, Fußball spielen ... "Oder einfach nur laufen können. Das wäre das Schönste."

Spenden: Auch Sie können Gregor helfen. Spendenkonto: Verein Leser helfen, IBAN: DE47 8709 6214 0224 4224 40, BIC: GENODEF1CH1, Betreff: Hilfe für Gregor.