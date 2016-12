Die großen Geschenke gab es schon vor dem Fest

Für Familie Schröter zählt heute nur eins: Beisammensein. Denn für die Rochlitzer ist es das erste Fest zu viert - und das Jahr der Gefühle.

Von Franziska Muth

erschienen am 24.12.2016



Rochlitz. Auf dem Tisch steht eine Schale mit Zimtsternen, in einer Kanne duftet heißer Tee nach Adventsgewürzen. Lina Marie - fast auf den Tag ein halbes Jahr alt - sitzt auf dem Schoß ihrer Mutter Susan Schröter. Ganz widmet sich die Kleine ihrem bunten Spielzeug. Sie entdeckt die Holzkette mit den Fingern und dem Mund, erkundet eine Mandarine und eine Walnuss. In der Küche der Wohnung von Familie Schröter in Rochlitz ist es gemütlich, von Weihnachtshektik keine Spur.

"Dieses Jahr kommt Weihnachten, wie es kommt. Wir können nichts planen", sagt Susan Schröter lächelnd. Und man spürt: Das ist vollkommen in Ordnung für die junge Familie, die mit Papa Michael Schröter und dem vierjährigen Lasse komplett ist. "Für mich muss dieses Jahr nur sein, dass wir zusammen sind und die Zeit gemeinsam genießen können", sagt Michael Schröter. Es wird das erste Fest zu viert.

Familie Schröter - da ist zunächst Susan Schröter, gebürtige Rochlitzerin. Derzeit ist die 33-Jährige in der Babypause. Sonst führt sie als Naturfrisörin ihren Salon in Rochlitz. "Ich war irgendwann nicht mehr glücklich mit den chemischen Mitteln und habe dann eine Ausbildung zur ganzheitlichen Haar- und Hautpraktikerin gemacht. Heute arbeite ich nur noch mit Naturprodukten", erzählt die Friseurmeisterin.

Seit zwei Jahren wohnt sie mit Michael Schröter, der aus Waldheim stammt, in Rochlitz. Der 27-Jährige ist Brandmeister bei der Berufsfeuerwehr in Berlin. Von den dramatischen Ereignissen in der Hauptstadt am Montag war er nicht direkt betroffen, hatte bereits Urlaub.

Die Arbeit in der Feuerwehr ist Schröters Traumberuf. Er habe das "Helfersyndrom", sagt er. Schon in der Jugendwehr und dann als aktiver Feuerwehrmann in Waldheim half er.

Seit Anfang September 2012 sind Susan und Michael Schröter Eltern von Lasse. Der Vierjährige besucht den Evangelischen Kindergarten in Seelitz - obwohl seine Eltern keiner Konfession angehören. "Für mich war wichtig, dass er das kennenlernt. Jeder soll selbst entscheiden können, wohin die Reise geht. Lasse ist dort auch sofort angekommen", erklärt Susan Schröter, warum sie wollte, dass ihr Sohn diese Kita besucht.

In den vergangenen Wochen sei es für Lasse stets das Tollste gewesen, die Türchen am Weihnachtskalender aufzumachen. "Mit seiner Oma hat er einen Brief an den Weihnachtsmann geschrieben." Dafür erhielt er Post aus Himmelpforten, die er gern allen Besuchern zeigt. Darin verrät der Weihnachtsmann unter anderem, dass er neuerdings lieber Lebkuchen isst als Plätzchen.

Lasse selbst mag den Duft von Räucherkerzen, erzählt seine Mutter. Und er scherzt gern mit seiner kleinen Schwester, die ihm wiederum mit Freude zusieht, wenn er etwas baut.

Am 25. Juni 2016 kam Lina Marie zur Welt, im Geburtshaus in Kitzscher. Alles lief ohne Probleme, schon nach wenigen Stunden durften sie und ihre Eltern nach Hause. Vor kurzem sah sie mit ihren blauen Augen in Rochlitz den ersten Weihnachtsmarkt ihres Lebens. Diese Augen wurden ob des Funkelns und Glitzerns ganz groß - um sich dann für einen Schlummer zu schließen.

Die junge Mutter blickt auf die vergangenen Monate zurück: "Es war das Jahr der Jahre für mich, das Jahr der Gefühle. Ich habe alles geschenkt gekriegt, was man sich wünschen kann." Ihre Tochter. Ein "Ja" von Michael, zur Hochzeit am 9.November. Und durch Zufall ist die Familie zum ersten eigenen Haus in Steudten gekommen. Wenn alles gut geht - und das wäre noch ein Geschenk obendrauf -, verbringen die Vier den Heiligen Abend heute schon dort, vor dem Kamin und mit einem Baum, geschmückt mit ein paar Strohsternen, bis Michael Schröter in der Nacht wieder zum Dienst nach Berlin fährt.

Susan Schröter habe nach Worten gesucht für das Gefühl, das sie gerade empfindet. Die passenden finde sie einfach nicht, sagt sie. Dafür schiebt die junge Frau eine Postkarte über den Küchentisch. Zu sehen ist ein Bild von Pablo Picasso. Der Künstler hat es 1901 gemalt, in dem Jahr, in dem er zwanzig wurde. Zu sehen ist eine Mutter, die ihr Kind hält, beide haben die Augen geschlossen. Sie wirken ganz ruhig, verbunden und mit Wärme erfüllt.