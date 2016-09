Dresdener StraÃŸe: Desaster und Chance

Dresdener Straße: Desaster und Chance

Der erste Bürgerdialog in Geringswalde zum Thema Brachen und Wohnungsleerstand warf zahlreiche Fragen auf und lieferte keine genormten Antworten. Dafür ein Signal in Richtung Eigeninitiative.

Von Marion Gründler

Geringswalde. Walter Wüstner brachte es mit einem Satz auf den Punkt. "Unsere Stadt verkommt im Dreck", sagte der 93-jährige Senior, als es während eines Bürgerdialogs am Montagabend um leerstehende Gebäude und ehemalige Industriestandorte in Geringswalde ging. "Was wir heute diskutieren, ist letztendlich die Entwicklung vom Wir zum Ich."

Stoff für Diskussionen bot sich den Anwesenden genug. Ging es doch um nichts weniger als 90 Brachen auf rund 15 Hektar im Geringswalder Stadtgebiet und den Ortsteilen. Eine Sache zeichnete sich bei der Debatte im Rathaus rasch ab: Fertige Lösungen existieren nicht. "Der heutige Abend ist ein erster Anfang gegen fortschreitenden Verfall von Bausubstanz. Denn ich höre allzu oft, dass die Stadt etwas machen muss. Die Stadt sind aber wir alle, und deren Erscheinungsbild sollte jeden Einwohner etwas angehen", appellierte Bürgermeister Thomas Arnold (parteilos) gleich zu Beginn der spärlich besuchten Veranstaltung.

Die Kommune sei kein hoffnungsloser Fall, schätzte Städteplaner Uwe Ferber ein. "Geringswalde verfügt über eine Menge Potenzial." Der Mitarbeiter der Leipziger Projektgruppe Stadt+Entwicklung hatte im Auftrag der Kommune in den zurückliegenden zwölf Monaten das Terrain sondiert und die Ergebnisse in einer Studie unter dem etwas sperrigen Namen "Klimaschutz-Teilkonzept" zusammengefasst. Wie es weitergehen soll, machte Ferber unumwunden klar: "Die Impulse für die Belebung der Innenstadt müssen von den Bewohnern ausgehen." Anregungen könnten beispielsweise aus einer Bürgergruppe kommen, bei der die Fäden zusammenlaufen. "Leerstehende Häuser bekannt zu machen, ist dabei das Minimum. Eine solche Präsentation fehlt hier in Geringswalde fast völlig. Und es sollte jemanden geben, der Interessenten die Immobilien vorstellt."

Die Angebote für Häuser entlang der Dresdener und Leipziger Straße sollten für künftige Bauherren deutlich attraktiver sein als jeder Neubau. Und die städtische Bau- und Gebäudeverwaltung (BGV) sollte mit eingebunden werden und durch ein Musterhaus zeigen, wie Brachen wiederbelebt werden können. "Wir brauchen ein Signal der öffentlichen Hand", so Uwe Ferber weiter. Dass es daran mangelt, bestätigte Manuela Porsche. "Wer ein altes Haus kauft, sollte an die Hand genommen werden. Es fehlt an Tipps zu Fördermöglichkeiten genauso wie an Beratung zur baulichen Substanz."

Beklagt wurden in der Diskussion außerdem die von Unkraut überwucherten Lücken an Dresdener und Leipziger Straße, die durch Abriss maroder Gebäude entstanden, die auf die Bundesstraße zu stürzen drohten. Ferber empfahl, Lücken als "interessante Bauflächen" anzupreisen, Neubauten einzufügen oder auf den Flächen Kunstobjekte zu installieren. Zudem seien Parkplätze, Grünflächen oder Ruhezonen mit Sitzbänken denkbar.

Robert Sobolewski sah in diesen Ansätzen wenig Spielraum. "Was, wenn die Flächen nicht in städtischem Eigentum sind", gab er zu bedenken. Genau dafür wäre eine Bürgergruppe zuständig, konterte Ferber. Nach seiner Erfahrung ließe sich das über eine Gestattungsvereinbarung regeln.

Bauingenieur Frank Pastille, der als Denkmaldoktor bekannt ist und seit Jahren alte Häuser sanieren lässt, warnte davor, die Innenstadt aufzugeben. Als er letzthin durch Geringswalde gefahren sei, habe er die Blumenkübel entlang der Dresdener Straße vermisst. "Das stimmt mich traurig. Denn genau dieses wunderbare Ambiente hatte mich vor Jahren bewogen, hier Altbauten vor dem Verfall zu retten. Ja, und es stimmt: Die Dresdener Straße ist ein großes Desaster. Aber auch eine große Chance."