Drogendealer und andere Verbrecher

In loser Folge lässt die "Freie Presse" die Zeit seit Januar Revue passieren und ruft Ereignisse aus den vergangenen Monaten in Erinnerung. Heute: Die Kriminalfälle des Jahres.

erschienen am 08.12.2016



Rochlitz. Ein ehemaliger Ordnungshüter auf Abwegen. Tankstellenräuber, die Geld und Zigaretten erbeuten, Ausraster beim Hexenfeuer. Die Polizei in Mittelsachsen hat in diesem Jahr kaum unter Langeweile gelitten. Die "Freie Presse" blickt zurück auf die spektakulärsten Kriminalfälle des sich zum Ende neigenden Jahres. Ausraster beim Hexenfeuer: Ein 52-Jähriger hat beim Fest auf dem Rochlitzer Markt in der Nacht des 30. Aprils Festbesucher angepöbelt, einer Frau ins Gesicht geschlagen und sogar eine Polizistin getreten, nachdem ihm Beamte einen Platzverweis erteilt hatten. Um weitere Straftaten zu unterbinden, wurde der damals mit 1,94 Promille erheblich betrunkene Mann in Gewahrsam genommen. Im Herbst wurde der Mann nun zu einer Geldstrafe in Höhe von 900 Euro verurteilt. Diesen Freitag ist der Mann wiederholt Thema am Amtsgericht in Döbeln - dieses Mal jedoch als Opfer. Denn Ende August soll ihm ein Königsfelder vor einer Gaststätte mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Schlag gegen Drogenszene: An Gründonnerstag hob die Polizei in Lunzenau eine Hanfplantage aus. Im Haus eines damals 38-Jährigen fanden sich 80 abgeerntete und zum Trocknen aufgehängte Pflanzen. Sechs weitere Hanfgewächse wuchsen in Kübeln heran. Im Sommer bezifferte die Polizei den Wert der fast zwei Kilogramm Marihuana auf etwa 10.000 Euro. "Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen", so Oberstaatsanwältin Burghart. Apotheken-Überfall: Zwar hatte bereits im Dezember vorigen Jahres ein Leipziger in Rochlitz die Merkur-Apotheke überfallen, doch erst im Oktober wurde gegen ihn vor dem Chemnitzer Landgericht in zweiter Instanz prozessiert. Wie Oberstaatsanwalt Eberhard Dietrich erklärte, hatte der 40-jährige Mann in Rochlitz gleich mehrere Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Am 17. Dezember fuhr er von Leipzig mit dem Zug nach Geithain und von dort mit dem Bus nach Rochlitz. Kurz nach 10 Uhr stürmte der Mann - mit rund zwei Promille erheblich betrunken und mit einer schwarzen Mütze mit Sehschlitzen bedrohlich maskiert - in die Apotheke und forderte von einer Angestellten Bargeld. Später soll er sie laut Anklage am Hals gepackt und gewürgt haben. Als weitere Angestellte und Kunden einschritten, machte sich der Leipziger ohne Beute davon. Nach kurzer Verfolgungsjagd gelang es dem Inhaber der Apotheke jedoch gemeinsam mit weiteren Zeugen den Räuber zu stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der Prozess hatte schwerwiegende Folgen für den Mann: Das Landgericht verwarf die Berufung, die die Verteidigung und die Staatsanwaltschaft eingelegt hatten. Damit gilt das Urteil des Amtsgerichtes Döbeln. Dieses hatte den Leipziger im Juni wegen schwerer räuberischer Erpressung zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt. Hausdurchsuchungen: Muss sie ins Gefängnis oder nicht? Diese Frage dürfte momentan eine 28-jährige Rochlitzerin umtreiben. Im September war die Drogendealerin zwar zu Haftstrafen von insgesamt vier Jahren und einem Monat verurteilt worden. Doch wie Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart erklärte, steht die Berufungsverhandlung vor dem Landgericht Chemnitz noch aus. Was ihr zur Last gelegt wird, hat es in sich: Die Mutter eines kleinen Kindes soll mit Crystal, Marihuana, Haschisch, Ecstasy und Kokain gedealt haben. Im Zuge der Ermittlungen beschlagnahmte die Polizei bei Hausdurchsuchungen in Rochlitz und Zettlitz neben Drogen auch rund 10.000 Euro Bargeld. Die Rochlitzerin hatte im Spätsommer vor dem Amtsgericht Döbeln den Drogenhandel eingeräumt.

Ex-Polizist vor Gericht: In schizophrenem Wahn griff ein Ex-Polizist noch bis Anfang des Jahres immer wieder ihm völlig fremde Menschen in Mittweida und Chemnitz an, prügelte auf sie ein, schrie wüste Beleidigungen. Entsetzen herrschte in Region, als der ehemalige Kampfsportler im Januar in Altmittweida einen Busfahrer auf offener Straße zusammenschlug. Im Sommer stand der Ex-Polizist vor dem Chemnitzer Landgericht. Etliche Zeugen schilderten, wie er sie angegriffen hatte. Doch trotz der Schwere der Vorwürfe gaben die Richter dem Mann am Ende eine zweite Chance auf ein Leben in Freiheit. Ein Gutachter hatte festgestellt, dass der Ex-Polizist an einer paranoid-schizophrenen Wahnstörung leidet. Mit auf die Psyche wirkenden Medikamenten wird er nun behandelt. Siegmar Dressel, der Verteidiger des Ex-Polizisten, erklärte, dass dadurch mit "hoher Wahrscheinlichkeit kein Rückfall in die Krankheit zu erwarten" sei.

Tankstellen-Überfall: Bei einem Tankstellen-Überfall hoffen nun die Ermittler. Es war später Abend, der Täter sprach einheimischen Dialekt, es ging um Geld und Zigaretten, eine Verkäuferin wurde bedroht, mit einer Schusswaffe. Es war der 16.November. Diesmal traf es die Q1-Tankstelle in Flöha. Hier verfolgen die Ermittler eine Spur. Ein silberfarbener Kleinbus, womöglich ein Mercedes, soll auf das Tankstellengelände gefahren sein, kurz neben der Anzeigetafel geparkt haben, ohne dass jemand ausstieg, auf die B 173 in Richtung Flöha gefahren sein und gegenüber dem Tankstellengelände kurz in einer Einfahrt angehalten haben. Die Polizei bittet den Fahrer, sich zu melden. (fhob/ule/acr/jpe)