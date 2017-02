Dubiose Altkleider-Container verlassen Rochlitz

Zwei blecherne Boxen haben Jahre auf dem Penny-Parkplatz gestanden. Ohne Genehmigung. Experten kennen diese Masche - aber oft nicht die Hintermänner.

Von Andy Scharf

erschienen am 14.02.2017



Rochlitz. Die große Luke baumelt lose an einem Riegel. Verbogen, verbeult - wie auch der Rumpf des Altkleider-Containers auf dem Rochlitzer Penny-Markt-Parkplatz. Offenbar wurde die Box gesprengt. Kunden wie Norbert Wünsche ärgert der Anblick. "Das ist schon länger so", bestätigt der Rochlitzer Rentner. In den vergangenen Wochen hatten sich Berge von Altkleidern neben den Containern gestapelt. Doch damit ist nun Schluss: Gestern wurden die beiden Alu-Behälter abtransportiert. Nach etwa zwei Jahren.

Denn die Grundstücksverwalter aus Bielefeld hatten genug, häuften sich doch Beschwerden. Außerdem habe es keine Genehmigung gegeben, die Container auf dem Grundstück abzustellen, sagt ein Mitarbeiter der Rochlitzer Verwaltungsfirma Götze, die das Areal betreut. Es sei bereits versucht worden, die Eigentümer der Container zu kontaktieren - vergeblich. Die Schilderungen erinnern schemenhaft an einen Krimi. Ein Hausmeister habe einmal in der morgendlichen Dunkelheit beobachtet, wie die Kleider-Box geleert wurde und die Autonummer notiert. Allerdings habe sich heraus gestellt, dass das Fahrzeug nur gemietet gewesen sei.

Auf den silbernen Containern gibt es keine Hinweise, wer die Altkleider sammelt und wofür sie verwendet werden. Eine Handynummer ist hinterlegt, die jedoch "nur in Notfällen" genutzt werden soll. "Freie Presse" hat gestern dreimal die Nummer gewählt - Hinweise auf eine Firma: Fehlanzeige. Nur die Mailbox des Netzanbieters ging an. Auch das scheint ins Bild zu passen: Ein Konzern mit Sitz in London, der mit billigen Auslandstarifen wirbt und über den die Zeitung "Welt" im Juni 2016 unter der Schlagzeile "Das unheimliche Telefonimperium" über vermutlich dubiose Geschäftspraktiken berichtet hatte.

Für Experten ist der Rochlitzer Container-Fall ein Klassiker. Der Sprecher von Fairwertung, dem Dachverband gemeinnütziger Altkleidersammler, erklärt dazu: "In Deutschland gibt es schätzungsweise mehr als 10.000 illegal aufgestellte Container." Diese würden oft an gut frequentierten und leicht anzufahrenden Plätzen aufgestellt, deren Eigentümer nicht direkt erkennbar ist. "Sie setzen darauf, dass die Container möglichst lange dort stehen bleiben. Unter den angegebenen Telefonnummern geht meistens niemand ran", so der Sprecher. Wohin die Textilien aus den Containern der "schwarzen Schafe" gehen, wisse niemand genau. So oder so werde aber kein guter Zweck unterstützt, so der Sprecher.

Jens Irmer, Chef des kreiseigenen Entsorgungsmanagements, spricht von "mafiösen Strukturen", die sich auch bis in viele Orte Mittelsachsens erstrecken. "Den redlichen und karitativen Entsorgern schadet das. Doch es ist schwer, an die Hintermänner ranzukommen", so Irmer. Und so lassen Grundstückseigentümer und Kommunen Container oft auf eigene Kosten abtransportieren. Verschrottet werden dürfen diese allerdings nicht - Eigentumsrecht.