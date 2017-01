Edle Schachteln aus Trommers Kuhstall

In einem ehemaligen Stall in Königshain betreibt das Ehepaar Trommer eine Kartonagenwerkstatt. Die Digitalisierung hat das Geschäft verändert, nicht nur negativ, sondern auch positiv.

Von Anne Schwesinger

erschienen am 28.01.2017



Königshain. In den Schlund der Maschine schiebt Eckhart Trommer einen Stapel Pappen. Er zieht den Hebel an der Seite herunter. Das Schneidblatt greift, und eine Handvoll Pappstreifen fallen ab. Die erste Station der Pappe auf dem Weg zum Handschuh. Vier weitere werden in der Kartonagenwerkstatt von Ingrid Trommer (65) folgen. Maßgeschneiderte Handarbeit, für die Großhändler heute nicht mehr zahlen. Deshalb hat Ehepaar Trommer das Geschäftsfeld umgestellt.

Gegründet hat Ingrid Trommer die Werkstatt 1990, nach der Wende. Zuvor war die Diplom-Ingenieurin für Papierverarbeitungs- und Verpackungstechnik jahrelang in großen Betrieben in eben jenen Bereichen tätig gewesen. Als die Betriebe mit der Wende schlossen, wurde sie arbeitslos. Die Kontakte in die Branche ermöglichten ihr aber, etwa ein halbes Dutzend Maschinen aufzukaufen und sich selbstständig zu machen. Schnellschneider und Ritzmaschine stehen nun neben Eckenstanze und Drahteckenheftmaschine in dem ehemaligen Kuhstall eines Vierseithofes in Königshain. Auf den Schildern an den Maschinen sind Namen wie "Emil Kahle - Maschinenfabrik Leipzig Reudnitz" eingeprägt.

Anfang der 1990er-Jahre kauften die Großhändler vor allem Fotoalben, Notiz- und Adressbücher von der Werkstatt. Dort wurden in einer Woche zwei Paletten mit Fotoalben gefertigt, erzählt ihr Mann Eckhart Trommer (64). Anfang der 2000er-Jahre hatten sie sieben Mitarbeiterinnen und sogar eine Außenstelle in Mittweida. Dann kam die Digitalisierung. Mit der Verbreitung der Digitalkameras wurden zwar viel mehr Fotos geschossen, aber entwickelt - und in ein Fotoalbum geklebt - wurden immer weniger. Der Umsatz an Fotoalben blieb irgendwann aus. Trommers mussten Mitarbeiter entlassen. "Für einen kleinen Unternehmer ist das eine ganz schöne Hürde, das durchzustehen", sagt Eckhart Trommer. Heute arbeitet eine Frau in Teilzeit mit. "Das hat im vergangenen Jahr gerade so gereicht", sagt der 64-Jährige. Jetzt werden nur einzelne Fotoalben auf Bestellung hergestellt. Bei den Notizbüchern sei die Situation die gleiche: "Wer schreibt heute noch mit der Hand?"

Eckhart Trommer und seine Frau mussten sich einen anderen Kundenkreis suchen. Seit acht Jahren stellen sie auf der Leipziger Buchmesse aus und verkaufen über ein junges Papiergeschäft in Chemnitz. Heute zählen Grafiker, kleine Buchverlage und Künstler zu ihren Kunden. Sie bestellen Bücher, Schachteln, Kassetten sowie Grafikmappen als Einzelstücke oder Kleinserien in Auflagen bis zu 500 Stück. Heute machen sie sich die Digitalisierung auch zunutze: Seit diesem Jahr haben sie eine neue Website mit Webshop. "Wir haben unsere Nische gefunden", sagt Trommer. "Die Leute sind bereit, für ein individuelles Produkt angemessenes Geld zu zahlen." Sie kämen über die Runden, sagt er nur zur Situation der Werkstatt.

Gerade stapeln sich dort zwischen den Porphyrsäulen 150 längliche, flache, graue Schachteln. Die zugeschnittenen Pappstücken haben die Ritzmaschine durchlaufen, die Ecken wurden ausgestanzt und die vier Seiten nach oben geklappt und fixiert. Danach werden die Rohstücke kaschiert. So heißt in der Buchbindersprache das Beziehen mit hochwertigem Papier. Schließlich werden in den handgefertigten Schachteln Handschuhe der Stützengrüner Lederhandschuh-Manufaktur verpackt. An einem halben Tag produziert die Mitarbeiterin 50Schachteln. "Man sieht am Abend, was man mit eigener Hände Kraft geschaffen hat", beschreibt Eckhart Trommer den Reiz des Handwerks. Seine Frau erzählt: Die Arbeit mit Pappe und Papier habe sie gefesselt. Ihr gefällt, dass sie den gesamten Prozess von der Idee bis zum fertigen Produkt betreut. Die Verpackung muss sowohl vom Design als auch der Funktionalität her zum Inhalt passen. Ihr Mann hilft beim Schneiden des Papiers und beim Einkauf - denn das ist eigentlich sein Fach. Ins Unternehmen ist er 2005 eingestiegen. Der gelernte Ökonom hatte jahrelang für eine Chemnitzer Parkettfirma gearbeitet. Irgendwann flachte der Bauboom dann ab, sagt er.

Wie wird es mit der Kartonagenwerkstatt weitergehen? "Das wissen wir heute noch nicht", sagt der 64-Jährige. Eine Nachfolge deute sich nicht an, auch wenn sie sich das wünschten. Das Geschäft sei nicht so attraktiv. Nachwuchs in diesem Gewerbe habe sich oft auf kleinere Serien spezialisiert. Seine Frau fügt hinzu: Ein Nachfolger müsse kaufmännische Fähigkeiten mitbringen, gut verkaufen und wirtschaften können, um das kleine Unternehmen erfolgreich zu leiten.

In der Statistik der Handwerkskammer wird die Werkstatt unter Buchbinder gelistet. Davon gibt es in Mittelsachsen vier, im Kammerbezirk Chemnitz 14. Die Situation für dieses Handwerk werde prekärer werden, sagt Eckhart Trommer. Es würden immer weniger Bücher gelesen, die zunehmend als Paperback-Bücher mit Klebebindung und dünnem Einband verkauft werden. Auf der Frankfurter Buchmesse sieht er zunehmend E-Books. "Individuelle Sachen wie bei uns wird es zwar weiter geben. Aber wo und wie, das kann ich noch nicht sagen."