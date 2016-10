Eingeengte Brücke nervt Lunzenauer

Das Bauwerk, das über die Mulde führt, ist seit fünf Jahren aus Sicherheitsgründen nur einspurig befahrbar. Eine Sanierung ist in Planung - der Termin der Umsetzung allerdings steht in den Sternen.

Von Babette Philipp

erschienen am 29.10.2016



Lunzenau. Als im Oktober 2011 die Muldenbrücke in Lunzenau aus Sicherheitsgründen eingeengt wurde und damit per Ampelregelung seither nur noch einspurig befahrbar ist, ahnte keiner, dass das Provisorium zu einer jahrelangen Einrichtung werden sollte. Zunächst verzögerte sich das Entnehmen von Materialproben, die Klarheit über das Ausmaß der Schäden an der Brücke bringen sollten, dann deren Auswertung. Ende 2012 war klar, dass die Brücke saniert werden kann und der Verkehr währenddessen über eine Behelfsbrücke laufen soll. Die Planungen dafür laufen und laufen und laufen - bis heute.

Noch immer ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung in Arbeit. Nach Angaben des zuständigen Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) gestaltet sich diese sehr aufwändig, weil die Brücke in einem hochsensiblen Bereich liegt. Unter anderem befinden sich dort ein Natur- und ein Vogelschutzgebiet. Die Umweltverträglichkeit ist jedoch Voraussetzung dafür, Antrag auf Planfestellung stellen zu können und nach Abschluss dieses Verfahrens Baurecht zu erhalten. Der Antrag sollte eigentlich in diesem Jahr eingereicht werden, was sich laut Lasuv aufgrund der andauernden Umweltverträglichkeitsprüfung jedoch nun auf das erste Quartal 2017 verschiebt.

Bei den Bürgern ist der Geduldsfaden am Reißen. Zahlreiche Teilnehmer einer umfangreichen, nicht repräsentativen Umfrage der "Freien Presse" führten den Bau der Muldenbrücke als dringend nötig an.

"Wir haben hier ständig Verkehrslärm, denn kaum einer hält sich daran, bei Rot den Motor abzustellen", sagt Matthias Lehmann. Er wohnt direkt neben einer der Ampeln, betreibt dort zudem seine Gaststätte "Zum Prellbock" und vermietet im Garten die Kofferhotels. "Die Situation nervt nicht nur, sie ist auch gefährlich. Viele fahren bei Rot oder geben, wenn sie sehen, dass gerade Rot geworden ist, noch einmal richtig Gas. Dann quietschen die Reifen wegen der Vollbremsung, weil der Gegenverkehr schon rollt. Es gab auch schon Unfälle", erzählt Lehmann. Als Anwohner käme er nicht vom Parkplatz runter, weil sich genau vor diesem die Schlange der an der Ampel Wartenden aufreiht. Außerdem sei der Verkehrslärm geschäftsschädigend, denn die Mieter der Kofferhotels hätten ihn quasi vor den Ohren.

Einer, der unter der Woche täglich an den Ampeln steht, ist ein 31-jähriger Lunzenauer, der seinen Namen aber nicht in der Zeitung lesen möchte. "Mein Arbeitsweg führt über die Muldenbrücke. Morgens und nachmittags bilden sich ganz schöne Schlangen. Man steht zwar keine Ewigkeiten, aber es fühlt sich so an. Außerdem braucht man die Ansteherei weder vor noch nach einem langen Arbeitstag", schimpft er. Auch Jürgen Bohne dauert die Sache entschieden zu lange. "Dass an Bauwerken was kaputt geht oder verschleißt, ist normal. Auch, dass man dann wegen der Behebung der Schäden mit Einschränkungen leben muss, sehe ich ein. Aber nicht Jahre", sagt der 67-Jährige. In der heutigen Zeit dürfe einfach nicht so viel Zeit vergehen von der Feststellung von Schäden bis zu deren Behebung.

Das sieht Bürgermeister Ronny Hofmann (CDU) genauso. Sein anfängliches Verständnis für eine gewisse Planungszeit ist dahin. "Nach fünf Jahren ist meine Geduld am Ende, ich fordere eine schnellstmögliche Bearbeitung", betont er. Der Staat spreche immer von Verfahrensvereinfachung, derweil werde die Problematik aber immer komplizierter. Das wiederum schiebe das Umsetzen von Vorhaben hinaus. Das dürfe nicht sein, denn Straßen seien Lebensadern, auf denen der Verkehr fließen müsse. In puncto Muldenbrücke werde er beim Lasuv auch weiter drängen. Mehr indes könne auch das Stadtoberhaupt nicht tun.

Und so wird, wenn denn im kommenden Jahr der Antrag auf Planfestellung eingereicht würde, der Bau der Behelfsbrücke wahrscheinlich erst 2018 ausgeführt und die Sanierung der Muldenbrücke 2019 erfolgen.

Einziger Lichtblick bislang: Der Bauwerksentwurf für die Behelfsbrücke ist laut Lasuv genehmigt. Diese Muldenquerung erfolge rund 300 Meter von der zu sanierenden Brücke entfernt auf einer Länge von 55 Metern.

An der Muldenbrücke selbst soll unter anderem der Überbau demontiert und durch eine Stahlbetonplatte ersetzt werden. Auch unterhalb der Brücke besteht Handlungsbedarf: Pfeiler- und Bogenmauerwerk müssen repariert werden. Für die Sanierung sind rund eine Million Euro kalkuliert, für die Behelfsbrücke weitere 770.000 Euro.