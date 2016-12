Elektroniker gehört zu Europas Besten

Sebastian Ruppert macht nicht das erste Mal von sich reden. Nachdem der junge GET-Mitarbeiter im vergangenen Jahr bei den bundesweiten Meisterschaften im Elektronik-Handwerk alle Preise seiner Sparte abräumte, ging es diesmal nach Göteborg zum Leistungsvergleich.

Von Marion Gründler

erschienen am 19.12.2016



Geringswalde. Die vergangenen Tage und Wochen waren anstrengend für den 22-jährigen Sebastian Ruppert. Denn der Mitarbeiter des Geringswalder Unternehmens "Gerätebau Energieanlagen Telekommunikation", kurz GET, musste sich auf die EuroSkills in Göteborg, der Europameisterschaft der Berufe, vorbereiten. Dort gab er alles und gelangte letztlich auf Platz zehn von 17 Nationen.

Für GET-Chef Günter Busch ein Ergebnis, vor dem er den Hut zieht. "Wir sind sehr stolz, dass Sebastian an der Spitze von Europas Besten mitgemischt hat. Seine Leistung reflektiert nicht zuletzt die Qualität unserer Ausbildung."

Insgeheim hatte sich der junge Colditzer allerdings ein besseres Abschneiden erhofft. Dass er nicht aufs obere Treppchen gelangte, war nur einem kleinen, aber entscheidenden Detail geschuldet. "Etliche der Komponenten als Bestandteil der gestellten Aufgabe waren mittels Tastenkombination zu verbinden. Und diese Kombination war mir nicht bekannt. Die ist normalerweise hinterlegt. Im Wettkampf allerdings nicht, und das kostete mich wertvolle Zeit", schildert Ruppert nach seiner Rückkehr.

In der schwedischen Großstadt herrschte indes Trubel: Der Schreck saß ihm, wie er erzählt, in den Knochen. Das lag nicht nur an den Fotografen und Kamerateams, welche um die mit drei Sichtschutzwänden ausgestatteten Prüfungsboxen wuselten. Tausende Besucher tummelten sich während der Leistungsschau in den Hallen und äugten den Teilnehmern neugierig über die Schultern. "Davon habe ich kaum etwas mitbekommen. Ich musste mich voll auf meine Aufgabe konzentrieren", sagt der junge Mann.

Für den Aufbau, das Messen, Verdrahten und die Inbetriebnahme eines Hauptverteilers für eine komplexe elektronische Haussteuerung blieben den Wettkämpfern elf Stunden. "Ein extrem straffer Zeitplan, der langwieriges Taktieren und Ausprobieren nicht mal im Ansatz zuließ. Jeder Handgriff musste sitzen", urteilt Ruppert.

Allmählich rücken die Erlebnisse von Göteborg für ihn in den Hintergrund. Letztlich war nach seiner Rückkehr zwar auch eine Last von ihm abgefallen, wie er sagt. Trotzdem brachte die Reise viel Positives mit sich. "Ich habe viel dazu gelernt, Kollegen aus Bayern, der Schweiz, den Niederlanden und Österreich kennengelernt und Kontakte geknüpft, die teils über das Berufliche hinausreichen. Ich sage mir: dabei sein ist alles. Und die Atmosphäre dort war großartig. Die habe ich genossen."

Für den talentierten Elektroniker liegt der Fokus jetzt in erster Linie auf den Projekten seines Arbeitgebers, die den Breitbandausbau und damit schnelles Internet vorantreiben. Derzeit ist sein Team unter anderem im Chemnitzer Raum unterwegs. Auch Köln stand bereits auf dem Arbeitsplan.

Zudem drückt der Elektroniker regelmäßig die Schulbank. Den Abschluss für zwei Teilgebiete der Meisterausbildung für Energie- und Gebäudetechnik hat Sebastian Ruppert bereits in der Tasche. Im kommenden Jahr folgen dann Schlag auf Schlag zwei weitere Teile.

Und steht der 22-jährige Colditzer im übertragenden Sinne einmal nicht unter Strom, sind ihm seine Freundin, die Familie und regelmäßige Treffs mit Freunden wichtig. Oder er lässt beim Sportverein Union Milkau den Ball rollen, wenn nicht gerade Labrador Kira unbedingt mit ihm hinaus an die frische Luft möchte.