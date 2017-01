Er bringt Buchstaben zum Strahlen

Matthias Weber hat in ganz Rochlitz und Umgebung Leuchtreklame an Häuserwänden installiert. Heute ist sein Geschäft bedroht - nicht nur von der technischen Weiterentwicklung.

Von Anne Schwesinger

erschienen am 26.01.2017



Rochlitz. Die Buchstaben kennt jeder Rochlitzer: "Conditorei Thalmann" am Markt oder das leuchtende "Stölzel" der Bäckerei. Der Mann dahinter ist weniger bekannt. Die Rede ist vom "Lichtweber". Aus seiner Werkstatt stammen viele der Rochlitzer Leuchtreklameschriften.

Über mangelnde Aufträge kann Matthias Weber in seinem Geschäft am Kunigundenplatz nicht klagen. Aber mittlerweile ist er 65 Jahre alt - und könnte so langsam den wohlverdienten Ruhestand genießen, wie er sagt. Der Haken dabei: Für sein Geschäft findet der Meister für Licht- und Werbetechnik seit Jahren keinen Nachfolger. Wie es weiter gehen wird, soll sich in den nächsten Monaten entscheiden, sagt Weber.

"In Sachen Werbung ist uns ein Licht aufgegangen" titelte die "Freie Presse" Rochlitz im September 1990: Weber war der erste, der eine Werbeanlage in der Stadt angebracht hatte. Damit ging für ihn ein Traum in Erfüllung. Zu DDR-Zeiten hatte der gelernte Elektromeister in einem Baubetrieb gearbeitet. "Aber ich wollte mich unbedingt selbstständig machen, das war mein Traum." Fünf Mal sei ihm dieser Wunsch vom Staat verwehrt worden. Da fasste er den Entschluss: "Ich gehe nach drüben". Es sollte ein kurzer Aufenthalt werden, der sein Leben veränderte.

Ab 1990 arbeitete er "drüben" als Elektriker. In Nordbayern, auf einer Baustelle riet ihm der Bauleiter, nicht nur auf ein Berufsfeld zu setzen. Wenn darin der Bedarf gedeckt sei, säße er auf der Straße. Besagter Bauleiter verwies ihn an Neon Martin. Der Karlsruher Familienbetrieb produzierte Leuchtreklame. Bald nachdem Weber bei Neon Martin begonnen hatte, zog es ihn zurück zur Familie in die Heimat. So meldete er am 1. September sein Leuchtreklame-Gewerbe in Rochlitz an.

Die strengen Denkmalschutz-auflagen für die Gebäude in der Stadt spielten ihm in die Hände. Die Schriftzüge an den Geschäften mussten ins Bild passen. Reichten Architekten ihre Pläne für Gebäude beim Bauamt ein, seien sie oft an ihn verwiesen worden, erzählt Weber.

Vier Wochen veranschlagt er für einen Schriftzug, von der Baugenehmigung bis zur Installation an der Hauswand. Einer kostet etwa 5000 Euro. Anfangs bestellte er die Buchstaben noch bei Neon Martin, später stellte er sie zunehmend selbst her in seiner Werkstatt auf dem elterlichen Grundstück in Rochlitz. Dafür fräst er die Buchstabenfront aus Acrylglas aus. Sie wird mit einer Metallborde umrahmt und mit dem rückseitigen Acrylglas verbunden.

Was ihn an dem Beruf reizt? "Die Arbeit ist nicht monoton. Jede Anlage ist anders und muss an das jeweilige Objekt angepasst werden." Dabei hat er den Anspruch: "Wenn jemand mit dem Auto vorbeifährt, soll er draufgucken, mit einem Blick erfassen: Hier ist der Fleischer oder Bäcker, und Hunger bekommen."

Die Rochlitzer, die ihn kennen, nennen ihn "Lichtweber", erzählt der gebürtige Lunzenauer. "Im Moment sind wir hier in der Region die Einzigen, die Neonanlagen warten und reparieren können". Diese werden zwar "drastisch weniger, aber nie ganz aussterben", sagt Weber. Heute werden Leuchtdioden (LED) verbaut. "Indem ich alles auf LED umstelle, schaufle ich mir mein eigenes Grab", so der 65-Jährige. Neonröhren müssten alle fünf bis sechs Jahre repariert werden, Leuchtdioden alle 15 bis 20 Jahre, schätzt er. 50.000 Euro würde eine Maschine kosten, die die Buchstaben für die LEDs mit Laserstrahlen ausschneidet, das ist für ihn zu teuer. Daher kauft er diese Buchstaben zu.

An Aufträgen mangele es trotzdem auch heute nicht, sagt Weber. Dabei setzt er - gemäß dem Ratschlag des Bauherrn - auf verschiedene Geschäftsfelder. Etwa die Hälfte der Aufträge machen Beschriftungen aller Art aus, wie Bautafeln oder Schilder. Ein Drittel umfassen Schriftzüge mit oder ohne Licht, zudem beleuchtete Boxen und deren Wartung. Der Rest falle in den Bereich Textildruck und Stempel. Dabei helfen eine Grafikerin und ein Monteur, ebenfalls im Rentenalter.

Seit drei Jahren hat sich Weber noch ein neues Geschäftsfeld erschlossen: Er repariert Kaffeeautomaten. Hausgeräte sind ein bodenständigeres Arbeitsfeld, als Leuchtreklame an Hauswänden oder gar Schornsteinen anzubringen. Zwar hatte Weber 1997 seinen Meister für Licht- und Werbeanlagen gemacht, um auch ausbilden zu können und hatte seitdem drei Lehrlinge. Geblieben ist aber keiner. Der letzte wechselte zu einem Autohersteller, dort sei der Verdienst höher. Warum er keinen Nachfolger findet? "Fragen Sie mich nicht", antwortet der 65-Jährige nur. Auch wenn einer den Betrieb übernimmt, wird er weiter aushelfen, um sich etwas zur Rente dazuzuverdienen.

Im Zweiten Teil der Serie lesen Sie am Samstag, wie die Digitalisierung die Arbeit in einer Kartonagenwerkstatt verändert hat.