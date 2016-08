Erlau empfÃ¤ngt fÃ¼nf kleine Jungs - und ein MÃ¤dchen

Erlau empfängt fünf kleine Jungs - und ein Mädchen

erschienen am 24.08.2016



Schweikershain. Sie gehören zu den jüngsten Erlauern - die sechs Babys, die heute in der "Alten Mühle" in Schweikershain mit ihren Müttern begrüßt worden sind. Insgesamt 13 Familien hatte Bürgermeister Wolfgang Ahnert (parteilos) zu dem Termin eingeladen, fünf Jungen und ein Mädchen kamen in den Erlauer Ortsteil. Von der Gemeinde erhielt jeder kleine Gast 100 Euro Begrüßungsgeld, jeweils noch einmal 50 Euro gab es von Sparkasse und Volksbank. Die Begrüßung hat in Erlau Tradition, es ist bereits die zweite Zusammenkunft in diesem Jahr gewesen. Die Gemeinde zählte im Jahr 2015 laut Standesamt 24 neue Erdenbürger, 13 davon waren Jungen und elf Mädchen. In diesem Jahr kamen bislang schon 22 Erlauer zur Welt - 15 Jungen und sieben Mädchen. (fmu)