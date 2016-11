Erneuter Brand am Reiterhof

Bei Familie Schlimpert aus Aitzendorf liegen die Nerven blank. Nach einem verheerenden Feuer im Januar musste die Feuerwehr nun schon wieder dorthin ausrücken.

Von Marion Gründler

erschienen am 10.11.2016



Aitzendorf. Der Schock steht Annerose Schlimpert ins Gesicht geschrieben. "Mit dem neuerlichen Brand kehrt ein Albtraum zurück", sagte die Seniorchefin des Aitzendorfer Reiterhofs am Dienstagabend erschöpft und fassungslos. Gegen 17.15 Uhr hatte sich Ruß im Schornstein des Wohnhauses entzündet. Glück im Unglück: Schwiegertochter Janet Palisch sah Augenblicke später Flammen in die Höhe schießen und schlug Alarm. "Mein Sohn stieg in Windeseile auf das Dach und rückte dem Feuer mit zwei Löschern zuleibe. Als die Feuerwehr eintraf, war der Brand eingedämmt", erklärte Annerose Schlimpert.

Mit 18 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen war die Geringswalder Wehr vor Ort. Wie Einsatzleiter Jan Bretschneider schildert, mussten die Feuerwehrleute lediglich Restlöscharbeiten übernehmen. Mit einem Schornsteinfeger wurde danach der Kamin gereinigt. Außerdem wurden alle Räume inspiziert, die an den Schlot angeschlossen sind, und die Feuerstätte wurde wieder freigegeben. Derweil liegen bei der Familie die Nerven blank. Hatte doch erst in der Nacht zum 21. Januar ein Großbrand das Stroh- und Getreidelager des Betriebs zu großen Teilen in Schutt und Asche gelegt. Damals ging die Polizei von Brandstiftung aus. Doch das Verfahren wurde seitens der Staatsanwaltschaft eingestellt. "Es konnte kein Täter ermittelt werden", sagte Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart.

Darüber, warum sich nun die Flammen im Kamin entfacht haben, herrscht indes Rätselraten. "Wir hatten den Kamin erst vor etwa zwei Wochen kehren lassen", so Annerose Schlimpert. Der Geringswalder Schornsteinfegermeister Dietrich Haas weiß um die Tücken einer solchen Entzündung von Glanzruß. "Es müssen viele ungünstige Faktoren aufeinandertreffen, um einen solchen Brand auszulösen. Dabei spielt die technische Beschaffenheit der Feuerstätte genauso eine Rolle wie die Verbrennungsluft, Witterungseinflüsse oder das Benutzerverhalten." Selbst wenn der Kamin kurz vorher gereinigt worden sei, könnten sich gefährliche Rußablagerungen binnen weniger Tage absetzen.