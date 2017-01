Erster Fall von Vogelgrippe im Landkreis Mittelsachsen

erschienen am 23.01.2017



Geringswalde. Erster Fall von Vogelgrippe in Mittelsachsen: Bei einem am 17. Januar aus dem Großteich Geringswalde geborgenen toten Schwan ist das Vogelgrippevirus H5 N8 nachgewiesen worden. Damit ist der Ausbruch der Krankheit bei einem Wildvogel im Landkreis amtlich festgestellt. Das teilt das Landratsamt mit.

Es wurde ein Sperrbezirk eingerichtet. Dazu zählen in der Stadt Geringswalde: Geringswalde, Altgeringswalde, Aitzendorf, Arras, Dittmannsdorf, Hoyersdorf, in der Gemeinde Zettlitz: Hermsdorf, in der Gemeinde Erlau die Aitzendorfer Straße 15 bis 17 in Theesdorf, in der Gemeinde Seelitz: Neuzschaagwitz und in Hartha der Ortsteil Langenau. (ps)