Ex-Bauhofchef im (Un-)Ruhestand

Der Geringswalder Peter Werner muss seiner Gesundheit Tribut zollen. Das heißt aber nicht, dass er sich ausruhen würde. Ganz im Gegenteil.

Von Marion Gründler

erschienen am 02.01.2017



Geringswalde. Höchstens neu hinzugezogene oder ganz junge Menschen kennen Peter Werner vom städtischen Bauhof Geringswalde nicht. Der 61-Jährige gehört zu den bekanntesten Gesichtern der 4300-Seelen-Kommune und gilt in der Stadt als Institution. Gleichwohl eine, die sich jetzt offiziell in den Ruhestand verabschiedet hat. Mithin um einiges früher, als es seine Lebensplanung für die nächsten Jahre vorsah. Die begann vor rund fünf Jahren aus dem Ruder zu laufen.

Rückblick: 2011 jaulten zwischen Langenau und Geringswalde die Sirenen der Rettungswagen. Peter Werner verletzte sich bei einem Autounfall schwer. So ganz sollte er sich nie davon erholen. Ein Beckenbruch und Verletzungen am Schultergelenk zwangen Werner allein drei Mal auf den Operationstisch - samt anschließender monatelanger Rehabilitation. Ab März schien es bergauf zu gehen. Peter Werner trat als Vorarbeiter wieder in den Dienst des Bauhofes. Aber nur für täglich fünf Stunden. "Die Situation war für beide Seiten unbefriedigend", konstatiert er im Nachgang. "Der Arzt hatte schweres Heben und Tragen und weite Strecken zu Fuß kategorisch untersagt. Und trotzdem war ich nach jedem Arbeitstag derart geschlaucht, dass ich fast zwei Stunden zum Regenerieren brauchte. Es musste eine Entscheidung her."

An den Kampf um die Schwerbeschädigtenrente will Werner nicht mehr denken. "Diese Phase war schwer belastend für mich. Aber jetzt will ich nach vorn schauen." Inzwischen hat der Geringswalder Lutz Richter den Posten als Vorarbeiter am Stützpunkt an der Erich-Zeigner-Straße übernommen. Eine gute Wahl, sagt sein Vorgänger. Wer Peter Werner kennt, der weiß auch, dass der Jungsenior keiner ist, der 27 Jahre im Dienst für die Kommune so einfach abschüttelt und durch Müßiggang ersetzt. "Ein Glück, das muss ich auch nicht", bekennt er. Denn nun warten Aufgaben auf ihn, die sich mit seiner Gesundheit vereinbaren lassen. "Geringswalde und die Ortsteile verfügen über 14 Spielplätze. Die müssen in Ordnung gehalten und wöchentlich auf Sicherheitsmängel untersucht werden", schildert Werner. Dabei helfen ihm mit Silvio und Volker Buschbeck zwei Ehrenamtliche.

Was auch weiter in seine Obhut fallen wird, sind die Belange eines Baumschutzbeauftragten der Stadt. Nach wie vor gilt Werner als erster Ansprechpartner, wenn Anfragen von Grundstückseigentümern zu Gehölz-Krankheiten, zur Sicherheit von Bäumen oder zu einer Fällgenehmigung kommen. "Oftmals gibt es viel Geschrei, wenn der eine oder andere 'Riese' Opfer der Säge wird", sagt Werner. Nicht nur ein Mal habe er eine Entscheidung vehement verteidigen müssen. In seiner Ära sei noch kein Baum "einfach so abgeholzt" worden.

Ist der Naturfreund nicht gerade auf einer seiner Inspektionstouren, befasst er sich mit kommunalen Belangen auf Stadtratsebene. Dem Gremium gehört der CDU-Mann lückenlos seit 23 Jahren an. Nicht zuletzt arbeitet Peter Werner seit 1993 als Vorsitzender für die Kleingartensparte "Am Kellerbach". In jüngster Zeit war sein Wissen mehr denn je gefragt. "Wir sind Ende vergangenen Jahres aus dem Regionalverband der Kleingärtner ausgeschieden, weil wir uns nicht angemessen vertreten fühlten", sagt der Spartenchef. Wie es weitergehen soll, ist noch offen.

Peter Werner, seit 41 Jahren mit Partnerin Roswitha verheiratet, Vater einer erwachsenen Tochter und Großvater, scheidet mit einem lachenden und einem weinenden Auge aus dem Berufsleben. "Ich habe in Geringswalde Spuren hinterlassen. Bedenklich stimmt mich jedoch die zunehmende Personalschrumpfung in den Kommunen. Es wird sich wohl künftig weniger zum Wohl der Einwohner umsetzen lassen." Dürfte sich der 61-Jährige etwas wünschen, würde er Fördermodalitäten verändern: Mehr Unterstützung für Geringverdienende, die einen Kleingarten bewirtschaften. Und mehr Geld, damit Brachen aus dem Stadtbild verschwinden. "Und nicht zuletzt, dass Gott mir die Kraft gibt, noch vieles in meiner Heimat bewegen zu können."