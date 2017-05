Familie Mai steht auf 26 PS

Trabis haben es dem Paar aus Kralapp seit Jahren angetan. Seit Neuem fließen Leidenschaft und Erfahrung in eine Publikation ein, die sich ausschließlich Oldtimern aus dem Osten verschrieben hat.

Von Marion Gründler

erschienen am 10.05.2017



Kralapp. Sebastian Mai atmet auf. Der Motor des pastellblauen Trabants springt nach der ersten Drehung des Zündschlüssels an. "Wenn er warm ist, will die Sechs-Volt-Elektrik manchmal nicht sofort", kommentiert er die Eigenheiten des Gefährts. Von denen spricht der 37-Jährige aus Kralapp wie von den kapriziösen Macken eines schrulligen Verwandten. In der Tat ist die Bindung an die DDR-Kult-Marke außergewöhnlich. "Die nahm wohl ihren Anfang, als ich mit Opas Trabant aus der Geburtsklinik abgeholt wurde", sinniert Sebastian Mai und lacht.

Seither legte er mehr als eine halbe Million Kilometer mit Trabis zurück. Vor Jahren reiste er mit einem seiner Zweitakter bis an die französische Atlantikküste. Angst, mit dem als "Pappe" geschmähten Wagen liegenzubleiben, ist ihm fremd. "Wenn man einmal mit eigenen Händen einen Trabant komplett zerlegt, richtig Grund reingebracht und aufgebaut hat, läuft der", ist der Hobbyschrauber überzeugt. "Ich würde mich nie einer Werkstatt anvertrauen", schiebt er nach. Ernsthaft liegengeblieben ist er in all den Jahren nur ein einziges Mal. "Kurbelwellen-Totalschaden", bemerkt der Ersatzteilhändler trocken. "Da sind schlicht die Kugeln aus dem Käfig gefallen."

Vor 20 Jahren erfüllte er sich seinen Traum vom ersten eigenen Auto. 800 D-Mark habe er dafür hingeblättert und sei überglücklich gewesen. Der gebürtige Karl-Marx-Städter fuhr mit dem 26 PS starken Zweitakter zum Studium der Bibliothekswissenschaften nach Leipzig und tingelte durch den Osten Deutschlands. "Das waren noch Zeiten, als ältere Herren auf mich zukamen und mir Trabi-Ersatzteile für einen Kasten Bier anboten."

Mai stieß auf den Verein "Trabi-Team Chemnitz" und baute sich einen Freundeskreis mit gleichen Interessen auf. "Man rutscht so rein", sagt er rückblickend. Er habe viel gelernt über das Innenleben des Zwickauer "Boliden" und sich so manchen Trick abgeschaut. 2003 wagte er sich an einen Trabant 1.1 mit 1,3-Liter-Viertakt-Motor - der Maschine, die im Wartburg aus der Eisenacher Fahrzeugschmiede verbaut wurde. "Der Trabant hatte sieben Vorbesitzer und war entsprechend abgehalftert." Er nahm das Auto auseinander, restaurierte, schmierte, polierte und hübschte das Wägelchen auf. 2006 war er fertig.

Er lässt sich Zeit. Ihn treibt nichts. Auch nicht bei zwei weiteren Modellen, an denen der Zahn der Zeit genagt hat, und die in der Werkstatt darauf warten, flott gemacht zu werden. Mai ist inzwischen gestählt. Sein blauer Kombi sei jetzt 51 Jahre alt und ein beinahe hoffnungsloser Fall, als er ihn die Finger kriegte. "Der war so vergammelt, dass die ganze Bodengruppe raus und eine neue geschweißt werden musste."

Ist er mit Ehefrau Yvonne mit einem der drei Trabis aus dem Mai'schen Fuhrpark unterwegs, haben die beiden ein kleines Sortiment an Werkzeugen und zwei, drei Fläschchen Öl an Bord. "Einer der Vorteile des Trabant beim Tanken ist der Benzin-Messstab", so der 37-Jährige. Dadurch sei das exakte Mischungsverhältnis kein Problem.

Derzeit sind Yvonne und Sebastian Mai mit ihren Kindern, der zehnjährigen Veronika und dem sechsjährigen Oskar, an den Wochenenden verstärkt zu einem der zahlreichen Trabant- und Oldtimertreffen in ganz Deutschland unterwegs. Bei solchen Gelegenheiten zeigt Yvonne gern Flagge und trägt Ohrschmuck mit Sachsenring-Emblem. Die 45-jährige Buchhalterin steckt ähnlich tief in der Szene drin. Die gebürtige Annabergerin ist mit der Marke Trabant groß geworden. "Mein Opa hatte eine Polsterei. Und da wurde so manches sperrige Möbelstück mit Trabi samt Hänger und mitunter recht abenteuerlich durchs Gebirge transportiert."

Und ist die trabiaffine Familie in ihrer Freizeit nicht gerade auf Treffen oder Messen unterwegs, warten die Manuskripte für die nächste Ausgabe von "79 Oktan". "Seit 1990 gibt es keine eigene Oldtimer-Publikation, die sich mit Fahrzeugen aus dem Osten befasst. Das wollten wir ändern, denn wir wissen, dass wir damit offene Türen einrennen", verdeutlicht Sebastian Mai. Hinter dem "Wir" steckt ein über Deutschland verteiltes etwa zehnköpfiges Autorenkollektiv, das unter anderem die Welt der Automobile in der DDR und im damals unter dem Namen "Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe" (RGW) bekannten Raum genauso abbildet wie Modellbau damals und heute. "Wir gehen es langsam an. Den Aufwand drücken Ehrenamtliche ab, und das wird wohl auf absehbare Zeit erst mal so bleiben", bekennt Mai. Immerhin habe man bereits 1700 Abonnenten an sich binden können. "Was der Leser in die Hand bekommt, ist hochwertig im Layout und Druck", so Mai. Man habe sich bewusst gegen eine Billigproduktion entschieden.