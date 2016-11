Feuerwehr rückt zum Schloss Rochlitz aus

erschienen am 01.11.2016



Rochlitz. Feuerwehreinsatz auf dem Rochlitzer Schloss: 22 Einsatzkräfte der Wehren aus Noßwitz und Rochlitz sind am Dienstag kurz vor 18 Uhr mit drei Fahrzeugen ausgerückt. Im linken Turm, also der Finstren Jupe, hatte ein Rauchmelder Alarm geschlagen. Laut Einsatzleiter Dirk Richter handelte es sich um einen Fehlalarm, der dritte binnen weniger Wochen. Die Ursache ist unklar. Laut dem Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes, Ehrenfried Keller, keine Seltenheit in Mittelsachsen. 2015 waren 470 Fehlalarme registriert worden, 370 davon durch Brandmelder ausgelöst. (acr/jl)