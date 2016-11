Flüchtlingshelfer: Preis ist Ansporn

In Wiederau wird die Willkommenskultur großgeschrieben. Das sorgte für Protest im Ort. Der ist mittlerweile abgeebbt, aber die Hilfe geht weiter.

Von Alexander Christoph

erschienen am 10.11.2016



Königshain-Wiederau. Die Freude in den Reihen der Helfer und der Flüchtlinge ist groß: Die Flüchtlingshilfe aus Königshain-Wiederau ist am Dienstag in Dresden mit dem Sächsischen Förderpreis für Demokratie ausgezeichnet worden. "Die Ehrung bestätigt uns in der bisherigen Arbeit und in dem, was vor uns liegt", sagt Bürgermeister Johannes Voigt. Der CDU-Politiker setzt sich mit mehreren Dutzend anderen aus der Gemeinde und den umliegenden Orten für die fast 60 Flüchtlinge ein, die Ende des vergangenen Jahres nach Wiederau kamen.

Die Ankunft sollte das Dorf spalten: in diejenigen, die sich für ein Miteinander stark machten, und in diejenigen, die gegen die Unterbringung der Flüchtlinge - alles Männer, überwiegend aus Syrien, Afghanistan und Pakistan - protestierten. Die Helfer wurden beschimpft und bedroht. Mittlerweile ist von der düsteren Stimmung im Ort nichts mehr zu spüren. Und das Kapitel, das im Rückblick exemplarisch das Auseinanderdriften der deutschen Gesellschaft in der Asyldebatte aufzeigen sollte, scheint abgeschlossen. "Das hat aufgehört, als die Flüchtlinge in Wohnungen zogen", so Voigt. Das war vor Monaten. Landrat Matthias Damm (CDU) wollte die Geflüchteten im April in eine Unterkunft nach Rossau schicken. In einer spektakulären Aktion brachten die Helfer ihre Schützlinge kurzerhand zu Hause unter. Damm lenkte ein.

Seither können sich Helfer wie etwa Christine Winkler-Dudczig auf das Wesentliche konzentrieren, zu helfen. Die junge Frau verweist auf Veranstaltungen, bei denen es um die weitere Integration genauso ging wie zum Beispiel um eine eventuelle Rückkehr. Das Preisgeld von 5000 Euro könne die Initiative, wie sie sagt, für die weitere Arbeit gut gebrauchen. Mittlerweile geht es, wie Voigt ergänzt, darum, den Flüchtlingen Praktika zu vermitteln. Manche stünden auch vor Prüfungen, wieder andere wollen eine weiterbildende Schule besuchen oder studieren.

Markus Klitzsch engagiert sich ebenfalls seit der ersten Stunde. Für ihn ist der Preis, den "wir stellvertretend für die vielen anderen Flüchtlingshelfer, die es in Sachsen gibt, erhalten haben", nicht hoch genug einzuschätzen. Auch die Worte von Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (SPD) waren ihm wichtig. Sie hätte klargemacht, dass Sachsen ein Problem mit Rechts hat.

Lob gab es gestern auch von der Politik. Der Grünen-Landtagsabgeordnete Wolfram Günther betonte: "Der Preis ist wohlverdiente Würdigung und eine Bestätigung dafür, dass der Landrat damals am Ende richtig entschieden hat." Linkenabgeordnete Jana Pinka formuliert es so: "Die Preisvergabe ist ein offener Schlag ins Gesicht des Landrats."