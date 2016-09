FÃ¼rstentag steht Neuauflage bevor

Fürstentag steht Neuauflage bevor

Das größte Volksfest der Region mit weit mehr als 10.000 Gästen hat eine Zukunft. Das sah bisher anders aus. Gerüchte um ein Aus machen die Runde, denn für 2017 ist die Veranstaltung nicht im Plan.

Von Franziska Muth

erschienen am 24.09.2016



Rochlitz/Seelitz. Die Wackelpartie ist beendet: Der Fürstentag zu Rochlitz und Seelitz soll im Sommer 2018 seine dritte Auflage erleben. Bei einem ersten Treffen haben jetzt Vertreter der Stadt Rochlitz, der Gemeinde Seelitz, des Vereins "Mittelsächsischer Kultursommer" (Miskus) und des in Rochlitz ansässigen Vereins "Lebendiger Fürstenzug" als Organisatoren ihren Willen bekundet, die Veranstaltung wieder auf die Beine zu stellen.

"Der Fürstentag soll an einem Wochenende im Juni 2018 stattfinden, einen Termin kann ich noch nicht bestätigen", sagt der Rochlitzer Oberbürgermeister Frank Dehne (parteilos). Im nächsten Schritt sollen die Kosten ermittelt werden. Diese fallen etwa an für Werbung, Wachschutz, Gagen der Künstler oder Unkosten des Fürstenzug-Vereins, erläutert der Seelitzer Bürgermeister Thomas Oertel (parteilos). Dann müsste die Idee unter anderem beide Ratsgremien passieren.

Seit längerem kursieren Gerüchte, dass der Fürstentag vor dem Aus steht. Denn eigentlich war geplant, die Fürstentage aller drei Jahre auszurichten, also zum nächsten Mal 2017. Doch für kommendes Jahr stand das Fest nicht auf der Agenda.

Im Hintergrund einigten sich die Verantwortlichen jedoch auf einen Vier-Jahres-Turnus. "Aufgrund der Gewerbeschau 2017, aber auch der stetig steigenden Veranstaltungskosten, beispielsweise für Sicherheitskonzepte, haben wir uns nunmehr auf einen Vier-Jahres-Rhythmus festgelegt", erläutert Stadtsprecher Jörg Richter. Die Zeitspanne, die sich zuletzt zufällig ergab, hat sich offenbar bewährt: Die für 2013 angedachte zweite Auflage fiel dem Hochwassers zum Opfer und wurde 2014 nachgeholt.

Apropos Kosten: 2014 hatte sich ein Defizit von 59.000 Euro ergeben, das nicht durch die Einnahmen gedeckt werden konnte - auch das ein Kritikpunkt. Rochlitz glich das Minus zu 75Prozent aus, das übrige Viertel zahlte Seelitz. Moniert wurde ebenso die gesunkene Besucherzahl - 2014 lockte der Fürstentag rund 10.000 zahlende Gäste an, 2010 waren es knapp 13.000 gewesen. Stadtoberhaupt Dehne sieht in Rochlitz und Seelitz jedoch keine generelle Abneigung gegenüber dem Fürstentag. Zwar würde nach Einsparpotenzial gesucht, aber nicht, um den Umfang des Programms zu reduzieren. Dehne: "Wir wollen schauen, wie wir mit dem gleichen Budget noch mehr Attraktionen bieten können." Der Fürstentag bringe zwar einen organisatorisch und finanziell großen Aufwand. "Er ist aber ein Zugpferd für die überregionale Vermarktung und dient dazu, den Bekanntheitsgrad der Region zu erhöhen." Auch Seelitz will in zwei Jahren wieder mit im Boot sein. "Der Gemeinderat hat schon Bereitschaft signalisiert, dass Seelitz die Kosten wieder mit trägt", sagt Bürgermeister Oertel. Das Konzept habe sich bewährt. Hauptattraktion ist der Zug der Darsteller des Fürstenzuges von Rochlitz nach Seelitz.

"Wir freuen uns darauf. Der Fürstentag ist eine schöne Plattform für Jung und Alt, sich zu präsentieren, sowie die Geschichte Mittelsachsens und des Fürstenzuges darzustellen", sagt Jörn Hänsel, Projektleiter beim Miskus. Der Verein hält die Zügel für das Programm in der Hand. Das Zusammenspiel mit Stadt und Gemeinde, mit Vereinen und Schulen habe gut geklappt. Wieder im Plan stehen Mittelaltermarkt, Auftritte der Fürsten sowie die Präsentation historischer Gewerke. "Auch hoffen wir, dass die Gewerbetreibenden wieder mitziehen und ihre Geschäfte öffnen."