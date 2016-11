Geithainer Tierpark steuert ruhigeres Fahrwasser an

Lange Zeit drohte der Einrichtung das Aus. Nun ist sie gerettet. Denn der Verein hat Auflagen der Behörden erfüllt. Dafür musste die neue Chefin Sandra Händler eigens nach Potsdam fahren.

Von Rita Türpe

erschienen am 22.11.2016



Geithain. In Geithain herrscht Aufbruchsstimmung. Denn die Zukunft des dortigen Tierparks sieht wieder rosiger aus. "Es ist Ruhe eingekehrt", bemerkt Bürgermeister Frank Rudolph (parteilos). Damit spielt er auch auf die Vorstandswahl im Tierparkverein Anfang November an. "Wir haben die Aufgaben neu verteilt", sagt der Sprecher des Tierparkvereins, Ludbert Schmuck. Ehemalige Vorstandsmitglieder, die zuletzt im Dauerzwist mit dem Veterinäramt viel Kraft verbraucht hatten, sind in die zweite Reihe gerückt. "Es geht um den Tierpark", sagt er. "Streit und Geldstrafen haben die Einrichtung in Gefahr gebracht."

Mit fünf neuen Personen an der Spitze des Vereins scheint das drohende Aus für die bei Einwohnern der Stadt und Gästen aus dem Umkreis beliebte Einrichtung abgewendet. Die neue Vorsitzende, Sandra Händler, ist 26 Jahre alt und hat bereits eine Sachkundeprüfung abgelegt. "Voraussetzung war ein dreitägiges Seminar in Potsdam", sagt die junge Frau aus Bad Lausick. Für die Prüfung musste sie nicht nur lernen, sondern erneut in die Hauptstadt des Landes Brandenburg reisen.

Die Tiere und der Verein, in dem sie erst seit Mai Mitglied ist, waren es ihr wert. Zuvor kannte Sandra Händler den Tierpark schon als Besucherin. Ihrer knapp drei Jahre alten Tochter habe sie zum vorigen Geburtstag eine Tierpatenschaft für ein Pony geschenkt, berichtet sie. Mit Tieren habe sie auch während ihrer Erziehungszeit im Nebenjob bei einer Tierärztin zu tun. Trotzdem habe sie bei der Vorbereitung auf die Prüfung mit dem Schwerpunkt zoologische Einrichtungen Neues erfahren, so Händler. Sie ist die erste im Verein mit einem Sachkundenachweis für die Haltung von Kleinsäugern. Damit ist eine wesentliche Forderung des Veterinäramtes erfüllt. Diese war auch Thema bei Gesprächen zwischen dem Verein als Betreiber des Tierparks und dem Landratsamt des Landkreises Leipzig im Frühsommer.

In der Vergangenheit hatten sich Besucher und Tierpaten über die Haltung einiger Bewohner des Tierparks beschwert. Zudem gab es Klagen über den schlechten Gesundheitszustand einzelner Tiere und nicht artgerechtes Futter. "Beschwerden allein nützen nichts. Man muss mit helfen, wenn es besser werden soll", sagt Händler. Annähernd 70 Mitglieder hat der Verein nach ihren Angaben derzeit. Laut Ludbert Schmuck sind zwischen 40und 50Personen aktiv. Vereinschefin Sandra Händler würde gern noch mehr junge Menschen gewinnen.