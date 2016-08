Gemeinde erhÃ¤lt keinen groÃŸen Spielplatz

Gemeinde erhält keinen großen Spielplatz

erschienen am 26.08.2016



Erlau. In Erlau wird es auf absehbare Zeit keinen neuen großen Spielplatz geben, der öffentlich zugänglich ist. Das sagte Bürgermeister Wolfgang Ahnert (parteilos). Die Frage war zur Babybegrüßung in dieser Woche aufgekommen, als der Gemeindechef in der "Alten Mühle" in Schweikershain neugeborene Erlauer und ihre Mütter im Namen des Ortes empfangen hatte. "Das Hauptproblem ist Vandalismus", begründete Ahnert. So gab es bis vor einigen Jahren an der Turnhalle der Erlauer Grundschule einen Spielplatz, der aber beschädigt und schließlich demontiert worden sei. Eine neue Möglichkeit zum Spielen werde dennoch geschaffen: Am neuen Generationenbahnhof wird auch ein Spielbereich entstehen, der mit einem Sandkasten und kleineren Geräten aufwarten soll. (fmu)