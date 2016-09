Gemeinsames Lernen gefragt, aber selten

Immer mehr Kinder mit Förderbedarf werden an allgemeinen Schulen unterrichtet. Laut Elternrat ist die Akzeptanz für Inklusion unter Müttern und Vätern gestiegen. Nur der Freistaat tue sich schwer damit, sich von alten Konzepten zu lösen.

Von Roberto Jurkschat

erschienen am 21.09.2016



Milkau/Seelitz. Eine Person fällt auf in der fünften Klasse der Werkschule in Milkau: Für Sabine Pumpol sind die Tische zu klein, und für eine Schülerin ist sie zu alt. Sabine Pumpol ist Schulbegleiterin. Sie soll Kinder, die Hilfe brauchen, im Unterricht unterstützen. Heute kümmert sie sich um Florian, zehn Jahre, grüne Jeans, gelbes T-Shirt. Er fällt nicht auf im Klassenraum. Weil ein Gutachten nach seiner Kindergartenzeit einen sonderpädagogischen Förderbedarf festgestellt hat, bekommt Florian Hilfe, so wie 16 andere Kinder, die in Milkau zur Schule gehen.

Der Lernstoff ist für ihn nicht das Problem, im Gegenteil. Beispiel Englisch: An der Tafel kleben laminierte Blätter mit Personalpronomen, die Schüler brüten über Arbeitsblättern. Florian ist mit den Aufgaben als erster fertig. Dann döst er und schaut aus dem Fenster. "Wenn Florian langweilig wird, kann er auf dumme Gedanken kommen", sagt Sabine Pumpol. Dann neige er dazu, den Unterricht zu stören. In solchen Momenten kümmert sich die Schulbegleiterin darum, dass Florian ruhig von Tisch zu Tisch geht, und anderen Schülern erklärt, was sie in die Textlücken eintragen müssen. An guten Tagen funktioniert das reibungslos, sagt Pumpol. In Milkau sollen Schüler lernen, wie sie einander unterstützen. Jeder kann mal in die Rolle des Experten schlüpfen - und jeder soll mal Hilfe bekommen. Mandy Dießner, Schulleiterin der Werkschule, bringt den Kerngedanken hinter dem Inklusionskonzept so auf den Punkt: "Alle Schüler unterscheiden sich voneinander, es sind nicht nur diejenigen anders, die Betreuung brauchen."

Eine zweite Säule für den gemeinsamen Unterricht sind laut Dießner die kleinen Klassen in Milkau. "Mehr als 20 Schüler kommen bei uns äußerst selten in eine Gruppe, so können wir individueller auf die Schüler eingehen." Ein Anspruch, der seinen Preis hat. Die Evangelische Kirche erhebt als Träger 60 Euro Schulgeld pro Monat. Und dennoch seien die Plätze an der Werkschule zunehmend begehrt, sagt Schulleiterin Dießner. Manche nähmen dafür sogar eine Anreise aus Rossau oder Geithain auf sich.

Dass die Inklusion in Sachsen auf dem Vormarsch ist, belegen Zahlen des Bildungsministeriums. Im Schuljahr 2008/09 gingen 3644 Kinder mit Förderbedarf auf Regelschulen, damals entsprach das einem Anteil von gerade 16 Prozent. Bis zum laufenden Schuljahr ist diese Zahl kontinuierlich gestiegen, auf 8705Schüler, 584 davon im Kreis Mittelsachsen. Das entspricht einem Anteil von 31,7 Prozent.

Die Evangelische Grundschule in Seelitz bindet seit diesem Schuljahr den Lehrplan für Lernförderung und für geistig Behinderte in ihr Konzept mit ein. Wie Nico Eppert, stellvertretender Schulleiter in Seelitz erklärt, hätten immer wieder Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf die Schule in den vergangenen Jahren verlassen müssen. "Ein schmerzhafter Schritt", sagt Eppert, vor allem für die Kinder. "Wir wollten verhindern, dass Schüler aus ihrem gewohnten Umfeld heraus gerissen werden."

Der neue Lehrplan komme Kindern mit unterschiedlichen Bedürfnissen entgegen. "Wir sollten einsehen, dass in einer Klasse mit 23 Schülern auch 23 unterschiedliche Menschen sitzen." So weit wie die Schulen sei aber die Landespolitik noch nicht, so Eppert: "Die Ressourcen für Schulen sind immer an das Etikett der Behinderung gebunden. Wir brauchen sonderpädagogische Fachkompetenz da, wo ein Schüler Hilfe braucht - an den Grund-, Oberschulen und Gymnasien. Stattdessen finanzieren wir Förderschulen als Sondersysteme. Dort wird hervorragende Arbeit geleistet. Und doch fehlt die Ausstrahlung in die Fläche." Das sächsische Bildungsministerium will an Förderschulen festhalten. Auf Anfrage erklärte eine Sprecherin, eine Abschaffung sei "nicht vorgesehen". Gleichwohl wolle der Freistaat, dass Förderschulen enger mit Regelschulen kooperieren.

Eine solch offene Schullandschaft wäre im Sinne vieler Eltern, wie Peter Lorenz, Chef des Kreiselternrats, betont. Allerdings fehlten an vielen Schulen die Voraussetzungen für die Inklusion: allem voran Lehrmaterial, Aus- und Fortbildungen für Lehrer. "Ich habe das Gefühl, dass der Freistaat nichts dafür tut, einen Fahrplan zur Inklusion zu entwerfen, der aufzeigt, wohin die Reise im Schulwesen gehen soll."

Das Bildungsministerium wiederum erklärt, ein Konzept zur weiteren Umsetzung der Inklusion werde derzeit erarbeitet - allerdings seien die steigenden Zahlen von Kindern mit Förderbedarf an Regelschulen ein Beleg dafür, dass sich die Schullandschaft richtig entwickle. Elternrat Lorenz findet dennoch: "Es müsste noch mehr passieren."