Gregor lässt den Kopf nicht mehr hängen

Für den 23-jährigen Behinderten soll ein rollstuhlgerechtes Reich entstehen. Dafür sind über den "Freie Presse"-Hilfsvereins mehr als 15.000 Euro eingegangen. Wer ihm schon jetzt sehr hilft: Physiotherapeutin Susann Schulze.

Von Babette Philipp

erschienen am 07.01.2017



Waldheim. Gregor Pucko liegt auf dem Bauch. Physiotherapeutin Susan Schulze winkelt eines seiner Beine an. Bis zu einem gewissen Punkt geht das ohne viel Mühe. Dann muss die Therapeutin den Druck erhöhen und Gregor locker lassen, obwohl die Übung schmerzt. Sie ist notwendig zur Dehnung und um seine verkrampften Muskeln zu lockern. "Stellen Sie sich einen Wadenkrampf vor. Um den zu lösen, versuchen Sie auch, ihr Bein irgendwie zu dehnen. Laienhaft und einfach ausgedrückt ist es das, was ich mit Gregor mache", erklärt sie.

Dabei werde nicht nur passiv an ihm geübt. Er macht auch mit. Er werde so gefördert und habe schon eine Menge geschafft. Susan Schulze, die zweimal pro Woche zu Gregor kommt, zählt Erfolge auf. So habe Gregor vor einem Jahr buchstäblich den Kopf hängen lassen. Nach gezieltem Training der Halsmuskulatur schaue er nun auf. Ebenso hat er erst vor einem knappen Jahr bei einer Reha spezielles Schuhwerk bekommen und angefangen, das Stehen zu üben. Mit fünf Minuten wurde begonnen. Jetzt steht er mehr als eine Stunde.

Das freie Sitzen hat er gelernt und wie man sich dazu aufrichtet. "Das alles ist anstrengend für ihn. Und für mich keine leichte Arbeit. Fitnessstudio brauche ich jedenfalls nicht", sagt Susan Schulze. Sie betont, dass man längst nicht so weit wäre, wenn nicht Gregors Mutter täglich noch dreimal mit ihrem Sohn die erlernten Therapieübungen konsequent durchziehe. Allen Beteiligten sei bewusst, warum das sein muss. Nur so lassen sich Ziele erreichen, nur so kann er selbstständiger werden.

"Durch das Training werden unter anderem Kniegelenke, Sprunggelenke, Hüfte, Arme und Schultergürtel mobilisiert", erklärt die Therapeutin. Eines der Ziele ist, dass Gregor selbstständig in und aus seinem Rollstuhl kommt. Auch die selbstständige Benutzung einer Behindertentoilette sei ein ganz wichtiger Faktor und öffne weitere Türen. "Man denke nur an öffentliche Einrichtungen oder Gaststätten", sagt Susan Schulze. Und letztlich sei das Ganze auch wichtig für das eigene Reich, das im Erdgeschoss für Gregor entstehen soll - ein kleiner Schlafraum und ein Mini-Wohnzimmer sowie ein Sanitärbereich. Denn da die Wohnung der Eltern, in der er lebt, klein und verwinkelt ist, kann er nicht mit einem Rollstuhl fahren und verbringt sein Leben überwiegend auf einer Couch. Um nach draußen zu gelangen, müssen ihn die Eltern eine steile Treppe nach unten tragen. Der Vater hat begonnen, das Erdgeschoss für Gregor auszubauen. Da er beruflich als Fernfahrer eingespannt ist, alles macht und es an Geld fehlt, dauert das. Deshalb sammelt der Verein der "Freien Presse", "Leser helfen", Spenden.

Bis dahin übt Gregor. Denn: "Um das alles allein nutzen zu können, sollte er selbst in seinen Rollstuhl kommen", sagt Susan Schulze, und Mutter Ewa nickt. Ein wesentlicher Punkt sei auch, dass Gregor dann aus dem Erdgeschoss allein nach draußen komme. Insgesamt habe der junge Mann so mehr Privatsphäre. Und auch seine Eltern, in deren Wohnung Gregor seine Zeit überwiegend auf der Schlafcouch im Wohnzimmer verbringt, hätten mehr Zeit für Zweisamkeit. "Gregor wird weiter Hilfe brauchen und wir werden immer für ihn da sein", sagt seine Mutter. Aber es werde für alle nicht nur leichter, sondern auch schöner, wenn Gregor unten sein kleines eigenes Zuhause habe. "Du kannst mir dann die Tür selbst aufmachen, wenn ich zu dir komme", fügt die Therapeutin mit einem Lachen hinzu, in das Gregor und seine Mutter einfallen.

Spenden Sie können helfen: Spendenkonto: Verein "Leser helfen", Volksbank Chemnitz, IBAN: DE 4787 0962 1402 2442 2440, BIC: GENODEF1CH1, Kennwort: "Gregor".

www.freiepresse.de/leserhelfen