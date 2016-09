HÃ¤ndlerherbst: Erneut Tausende Besucher erwartet

Händlerherbst: Erneut Tausende Besucher erwartet

erschienen am 05.09.2016



Rochlitz. Zum Händlerherbst am Freitag werden erneut Tausende Besucher die Rochlitzer Innenstadt in eine Fußgängerzone verwandeln. Die Folge: Etliche Straßen müssen für den Verkehr gesperrt werden. Ab 15.30 Uhr sind der Markt, die Hauptstraße, die Rathausstraße und Teile der Bismarckstraße dicht. Die Burgstraße ist ab 12 Uhr gesperrt.

Da in der Hauptstraße die Bühne für den Städtewettbewerb von Envia-M und Mitgas aufgebaut wird, geht hier zwischen dem Topfmarkt und dem Rathaus laut Patrick Schumann vom Ordnungsamt ab 9 Uhr nichts mehr. Alle Sperrungen dauerten bis 1 Uhr nachts an. Im Veranstaltungsgelände gilt ab 13 Uhr ein Parkverbot. Die Busse werden über die Gärtnerstraße umgeleitet. Dort werden provisorische Haltestellen eingerichtet. (acr)