Harter Konkurrenzkampf

Das Konsumverhalten ist heute ein anderes als vor Jahren. Diesen Wandel hat Uwe Neithart miterlebt. Um zu bestehen, konzentriert sich der Rochlitzer auf das Wesentliche - und dazu gehört auch die hiesige Gewerbeschau.

Von Rita Türpe

erschienen am 07.03.2017



Rochlitz. Im Geschäft von Uwe Neithart herrscht an einem normalen Wochentag kein Hochbetrieb. "Vormittags sind drei oder vier Kunden pro Stunde normal, nur an den Markttagen schauen mehr herein", sagt der Meister im Polsterer- und Raumausstatterhandwerk.

Dass sich der Laden an der Rochlitzer Rathausstraße, den Neidhart als "gut erreichbare Anlaufstelle" bezeichnet, trotzdem lohnt, liegt am Handwerk. Er kümmert sich etwa um Fußbodenbeläge, Gardinen oder den Sonnenschutz. Auch Möbel arbeitet er auf. Damit erwirtschaftet der 46-Jährige den Umsatz hauptsächlich außer Haus. Die Menschen seien zwar zurückhaltend bei Neuanschaffungen. Der Internethandel macht ihm auch zu schaffen; etwa dadurch, dass Kunden Preisvorstellungen haben, die er nicht erfüllen kann. Aber in die junge Generation setzt der Raumausstatter Hoffnungen. "Die Zahl derer, die mit Handwerk nicht mehr viel zu tun haben, wächst." Daraus resultiere die Einstellung: "Ich lasse das machen."

Zuversichtlich stimmt ihn zudem, dass Rochlitz, wie er sagt, noch eine gute Händlerstruktur hat. Überdies hätten die Stadtväter seit jeher darauf geachtet, dass inhabergeführte Läden eine Chance haben. Er habe sich zwar nach der Ausbildung mehrmals "von jetzt auf gleich" auf neue Situationen einstellen müssen. Großvater und Vater, die das Geschäft seit 1950 vor ihm betrieben haben, hatten genauso Probleme.

Seine Ausbildung endete 1988. Mit der Wende brach die Nachfrage nach handgefertigtem Polstermöbel fast völlig weg. Er sei auf Wanderschaft gegangen, habe drei Jahre bei einem Raumausstatter-Altmeister im Westen alle Facetten des Berufsfeldes kennengelernt und 1994 die Meisterprüfung abgelegt, schildert Uwe Neithart. Vater Günter Neithart, der das Geschäft seit 1978 führte, hatte inzwischen Gardinen- und Vereinsbedarf ins Sortiment aufgenommen, um den geringeren Bedarf an Polsterarbeiten zu kompensieren. Bis zur Wende hatte das Geschäft gebrummt. "Der Laden hatte am Freitagnachmittag geöffnet, die Leute standen Schlange", erinnert sich Gisa Neithart, die Frau des früheren und Mutter des heutigen Chefs. Die Auftragsbücher waren gefüllt und Wartezeiten ab Bestellung von ein bis drei Jahren normal.

Das Hauptproblem war die Beschaffung des nötigen Zubehörs. "Am Anfang, in den 1960er-Jahren, mussten wir mit dem Auto des Schwiegervaters zum Stuhlbauer nach Geringswalde fahren und Gestelle für Doppelbettcouches holen", erinnert sich die heute 76-Jährige. Die sperrigen Teile wurden mit Strick auf dem Dachgepäckträger angebunden. Später waren es Bezugsstoffe nach dem Geschmack der Kunden, die knapp waren. Es gab zeitweise Mitarbeiter, aber selbstständig war man immer, sagt Uwe Neithart. Großvater Erich Neithart hatte mit einer Sattlerei an der Burgstraße begonnen, aber in den 1950er-Jahren das Haus an der Rathausstraße gekauft und dort in der Werkstatt mit der Polsterei begonnen. Seine Frau verkaufte im Laden zusätzlich Taschen und Lederwaren.

Als Uwe Neithart 1995 das Geschäft nach dem Tod des Vaters übernommen hatte, folgte eine Zeit mit anderen großen Aufträgen. Er nennt ein Beispiel: "3500 Quadratmeter Fußbodenbelag in einem Arbeitsamt verlegen." Er bildete Lehrlinge aus und hatte Hilfskräfte. Doch diese Aufträge wurden rarer, die Preise dafür sanken und seit mehr als zehn Jahren erledige er die "Knochenarbeit" alleine, so Neithart. Im Laden beschäftigt er eine Verkäuferin, die auch für ihn näht, die Ehefrau erledigt die Buchführung. Er habe sich "auf die Kirchturmspitze besonnen" und biete vor allem das an, was in Rochlitz und nahem Umfeld gefragt ist. Daher ist ihm auch die Gewerbeschau wichtig. "Wir weisen Kunden auf die Angebote in der Region hin."