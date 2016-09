HeiÃŸer Herbst bringt 3000 BadegÃ¤ste

Heißer Herbst bringt 3000 Badegäste

erschienen am 17.09.2016



Das hat sich gelohnt: In den zurückliegenden Wochen sind noch einmal mehr als 3000 Badegäste ins Rochlitzer Freibad geströmt. Bei Wassertemperaturen von um die 23 Grad Celsius haben viele Schulkassen ihre verkürzte Unterrichtzeit genutzt, um abzutauchen. Auch der dreijährige Luca (im Foto) hatte gestern noch sichtlich seinen Spaß. "Wir haben deutlich gemerkt, dass rundherum alle Bäder bereits geschlossen hatten. Es gab sogar Anrufe aus der gesamten Region, ob in Rochlitz noch gebadet werden kann. Das war ein Glücksfall", sagte Hauptamtsleiter Mario Rosemann gestern. Damit dürfte die 20.000-Besucher-Marke nach schlechtem Start doch noch geknackt worden sein. Heute und morgen soll das Bad auch noch offen sein - ob auch bei Regen, werde spontan entschieden. Schwimmmeister Andreas Quegwer verabschiedete gestern vorsichtshalber jeden einzelnen Gast mit einem flotten Spruch: "Frohe Weihnachten, guten Rutsch und Frohe Ostern. Bis zur nächsten Saison." (scf)