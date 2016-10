Jubiläum: Erlauer Maschinenring-Chefin kündigt Rückzug an

Die Geschäftsstelle des Vereins zieht im Mai nach Greifenhain um. Die Digitalisierung ist für Landwirte eine Herausforderung.

Von Jochen Walther

erschienen am 24.10.2016



Erlau. Gisela Ahnert hat viel zu erzählen. Immerhin bringt es die Erlauerin im Februar auf sage und schreibe 25 Jahre als angestellte Geschäftsführerin des Vereins "Maschinen- und Betriebshilfsring Rochlitz". Daher verwundert es nicht, dass sie seit Wochen ihre Nachfolgerin Ivonne Dietrich aus dem Frohburger Ortsteil Greifenhain einarbeitet. Auch die Geschäftsstelle soll im Mai dorthin verlagert werden - einen Monat später wolle sich die 62-Jährige in den Ruhestand verabschieden.

Doch nicht nur der Verein, den Gisela Ahnert seit einem Vierteljahrhundert managt, hatte Geburtstag. Auch die von Ehemann und Ex-Bürgermeister Wolfgang Ahnert geleitete AG Maschinen- und Betriebshilfsringe Sachsen konnte während der Jubiläumsfeier im Vereinsheim an der Ahornstraße auf ihr 25-jähriges Bestehen blicken.

Während es im Landesverband 1100 Mitglieder gibt, zählt der Rochlitzer Verein derzeit mehr als 230. "Mal mehr, mal weniger", fasst die Erlauerin zusammen. Das habe wiederum mehrere Gründe: "Jene Landwirte, die mit der Gründung des Vereins beigetreten waren, gehen nun in Rente", erklärte sie. Den meisten gelänge es aber, einen Nachfolger zu finden. Auch die Milch-Krise habe ihre Auswirkungen. Gleichwohl stellte die Geschäftsführerin klar, dass die "Maschinenringe weiter eine große Zukunft haben". Durch die überbetriebliche Zusammenarbeit könnten die Landwirte nicht nur moderne Großtechnik kostengünstig nutzen, auch sei der Einsatz von Betriebshelfern und Haushaltshilfen in Notlagen nicht mehr wegzudenken. Als einschneidendes Ereignis beschrieb Gisela Ahnert den Wegfall der Förderung ab 2004 - Geld, das zu einem Großteil zur Deckung der Personalkosten benötigt wurde. Von diesem Zeitpunkt an musste die Geschäftsstelle in Erlau kostendeckend arbeiten. Und das gelang vor allem durch den Ausbau der Betriebshilfe. "Derzeit haben wir vier angestellte Vollzeit-Betriebshelfer", so Gisela Ahnert,

Ihren angekündigten Rückzug bedauern nicht nur Landrat Matthias Damm und Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt (beide CDU), die ebenfalls zu der Feier nach Erlau gekommen waren. Auch Leonhard Ost, Präsident des Bundesverbandes der Maschinenringe, dankte der Mittelsächsin. Aber Ost, der zudem Chef des bayerischen Maschinenrings Günzburg/Neu-Ulm ist, hob eines hervor: "Die Digitalisierung der Landwirtschaft muss eine Kernaufgabe der Maschinenringe werden." Dabei gäbe es noch mehrere offene Fragen, über die sich die Branche einig werden müsse. So sei noch unklar, wem die von Bauern ermittelten Daten gehören und wie die künftig genutzt werden sollen.